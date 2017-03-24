TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от Владик (@sohayours) Мар 17 2017 в 11:17 PDT

Публикация от @kislotnyi Мар 17 2017 в 1:32 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Мар 20 2017 в 10:31 PDT

Публикация от Artur Afyan (@archi 199 ) Мар 20 2017 в 3:24 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Мар 23 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Oksana Poznyakevich (@o.ksan) Мар 22 2017 в 11:12 PDT

Публикация от Sergey (@azarenko_brest) Мар 23 2017 в 11:25 PDT

Публикация от @kislotnyi Мар 23 2017 в 1:45 PDT

Публикация от Tata_Bgd (@tata_bgd) Мар 23 2017 в 11:02 PDT

Публикация от Светлана Мосейчук (@svetlanamoseichuk) Мар 23 2017 в 5:38 PDT