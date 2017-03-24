Сейчас популярно мнение, будто в СССР производили очень скудный набор товаров. Возможно, оно родилось оттого, что люди жили в одном месте, ходили в одни и те же магазины и, глядя на их ассортимент, думали, что так было во всем Союзе, однако когда начинаешь интересоваться, понимаешь, — этот взгляд ошибочен, рассказал владелец музея Владимир Гордеев.

"Например, одних только отечественных кассетных магнитофонов было несколько сотен образцов. Хотя перед глазами у многих стоял выбор максимум из десятка моделей, поскольку весь этот ассортимент был разбросан по огромной территории. Поэтому здесь чаще всего звучат две фразы: "У меня точно такое было", и "я никогда такого не видел". Посетители повторяют их через раз", — отметил Гордеев.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Открытки, которые "пережили" столетие

Бесконечная коллекция

"Музей Гордеева", как назвал свое начинание Владимир, тематически абсолютно не ограничен, в нем выставляется все, — от мопедов, до елочных игрушек, от советских ПК до заколок-невидимок и коньков. И каждая вещь вызывает странное ощущение одушевленности, тепла и ностальгии. Владимир считает: это потому, что в производство раньше вкладывалось больше ручного труда, к тому же эти вещи из недавней эпохи, которую еще многие помнят не понаслышке.

"Практически каждый второй посетитель возвращается и приносит какие-то предметы, многие надеются на то, что в музее я их сохраню. У меня накопилось много экспонатов по разным тематикам, например, только по советской школе я могу заполнить несколько стеллажей: учебники, канцелярия, вплоть до дневников разных лет. Уже сейчас моя экспозиция рассчитана на зал в двести квадратных метров, а через пять лет, я уверен, она не влезет в пятьсот. И, поверьте, это будет интересная выставка! Но пока мне не позволяют развернуться размеры помещения и отсутствие стендов. Как только появляется новый стеллаж, я его сразу же оформляю. Зарабатываю деньги, покупаю еще. Каркасы заказываю в Москве, в ИКЕА, а полки и стекла мне делают здесь. К сожалению, финансовые возможности не позволяют купить сразу все необходимое оборудования, поэтому сейчас в запасниках лежит огромное количество вещей, которые невозможно показать зрителям", — рассказал музейщик.



© Sputnik/ Павел Вур Стеллаж с советскими видеомагнитофонами

То, что отсутствие тематических ограничений делает экспозицию практически бесконечной, Владимир считает плюсом, поскольку экспонаты можно постоянно обновлять и зрители раз в полгода будут видеть новую выставку.

Дело жизни

Владимиру Гордееву сорок семь лет. На его глазах не только одна политическая формация сменила другую, но произошла полная ломка человеческого мышления: материальный мир начал сменяться виртуальным.

"В течение моей жизни звук перешёл из катушечных магнитофонов в облако. Сейчас носителей вообще нет, и все эти изменения — от примитивной механической записи до облачного хранения произошли на глазах у одного поколения", — объяснил основатель музея.



© Sputnik/ Павел Вур Плеер "Диана" с двумя выходами для наушников

По его мнению, это случилось слишком быстро. Целая эпоха проскочила за несколько десятилетий и оставила множество артефактов, которые постепенно стареют и исчезают.

"Основная идея музея — сохранить эти вещи в оригинале. Например, почему сейчас игрушки настолько ценны? Потому что их просто ломали и выбрасывали. Играли, ломали и выбрасывали. Даже то, что выпускалось миллионными тиражами, сейчас на пересчет", — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с вещами и эпохой, которую они символизируют, уходит много важного, считает музейщик. Основное, что теряют люди, — это живое общение, которое начиналось с момента совместных игр в той же песочнице. Ведь советские игрушки были по своей сути интерактивны — одному играть в них было неинтересно. Сейчас же Интернет, компьютер и смартфон заменили собой многие виды взаимодействия: играть стало возможным в одиночку, общаться и обмениваться информацией можно, не выходя из дома. Человек начал закрываться в цифровом коконе. И "Музей Гордеева" призван напомнить старшему поколению, а также рассказать молодежи о недавнем прошлом.



© Sputnik/ Павел Вур Часть коллекции

"Пока что музей работает по выходным либо в будние дни по предварительному звонку. Я лично провожу экскурсии и общаюсь с посетителями. "Музей" для меня стал делом жизни, я шел к нему практически двадцать лет и, наконец, пришёл. Я помню каждую вещь из коллекции: где взял, откуда она, для чего. Коротко о мопедах я могу рассказывать час. Об игрушках тоже. Могу долго говорить о магнитофонах, их у меня пятьдесят штук и это только начало коллекции!" — говорит Владимир.



© Sputnik/ Павел Вур Двусторонний корейский магнитофон

В "Музее Гордеева" действительно много интересных и неожиданных экспонатов. Это и первый советский "кассетник" "Десна" 1968 года выпуска, копия Philips, и первые советские видеомагнитофоны, как профессиональные, на которые снимали некоторые эпизоды из сериала "Следствие ведут знатоки", так и домашние. Есть в музее интересные модели советских аудиоплееров, например, "Диана", выпущенная в восьмидесятых годах, с двумя гнездами для наушников. Хватает совсем редких и экспериментальных моделей, и даже импортной техники. Например, корейский магнитофон, у которого вместо задней крышки еще одна передняя часть с колонками, кассетником, кнопками, причем обе стороны могут играть одновременно. А в одном из ящиков лежит самый маленький в мире плеер, сделанный в Японии, размером с кассету.

Есть у Владимира и еще две страсти: собирание машинок и фигурок, и обе эти коллекции выставлены в музее.



© Sputnik/ Павел Вур Часть коллекции машинок Владимира Гордеева

"Машинками я занимаюсь уже несколько лет. Все это время они стояли у меня дома, и вот, наконец, я решил их показать. Сейчас появилось много китайских моделей советских машин. Но у меня нет ни одного "китайца". Это все советские игрушки, которым минимум 25-30 лет. Некоторым и больше. А вот фигурки я собираю очень давно. Это уже современное производство, их выпускают буквально несколько фирм в Украине и России. Они достаточно дорогие. Я собрал множество различных фигурок известных людей, среди которых, такие, как Хрущев, Мистер Бин и Черчилль. Подобную коллекцию вы не увидите ни в одном музее Витебска. Несмотря на то, что они сделаны сейчас, я их выставил, поскольку считаю, что так экспозиция выглядит живее", — объяснил Владимир.

Переделанное не значит хорошее

"Музей Гордеева" начинался с мопедов — еще одного увлечения Владимира. Сейчас у него несколько десятков машин, поэтому музейщик думает разделить экспозиции и выставлять мопеды отдельно, за городом. К этим экспонатам он предъявляет особые требования.

"В Беларуси считают: если вещь старая, ее нужно обязательно покрасить, не понимая, что от этого она не то, что теряет цену, а становится вообще никому не нужной. Мне предлагали несколько мопедов современной покраски, и я их не взял. Ведь перекрасить можно десять раз, можно зачистить до металла, а через двадцать лет, когда появятся новые технологии, можно будет снова перекрасить, но оригинальной краски уже никогда не вернешь. Она либо есть, либо ее нет. Существует международная классификация, согласно которой даже тридцать процентов родной краски — высшая категория. Но это для совсем старых вещей, которым более ста лет. А если проводилась полная реставрация, — это уже вторая категория, более низкая. Конечно, у меня не все в заводском цвете, но я стараюсь брать оригинальные вещи. В "перекраске" я возьму лишь вещь, которую точно не смогу найти, да и то в надежде, что когда-нибудь мне попадется оригинал", — рассказал коллекционер.



© Sputnik/ Павел Вур У Гордеева самая большая коллекция мопедов в Беларуси, более 40 штук

В планах у Владимира открыть ретро-фотостудию с интерьерами, разделенными по десятилетиям: 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого века, с наборами артефактов, соответствующих выбранной эпохе. Любой желающий сможет прийти, подобрать по размеру одежду и сделать фотосессию. Но это планы на далекое будущее.

Владимир переехал в Витебск из Москвы во многом для того, чтобы открыть здесь свою выставку. Он сообщил, что в России и Европе подобные "музеи не политизированной ностальгии", которые рассказывают о нашем детстве и юности, очень популярны. "Музей Гордеева" пока не очень известен.



© Sputnik/ Павел Вур Владимир Гордеев, основатель музея

"Просто Витебск — это город, где любят модное. А музей пока не моден, поскольку многие помнят вещи, которые я выставляю, а у некоторых они даже есть дома. Пока здесь еще идет погоня за новым: новый телефон, новая одежда, новая машина… А я, тем временем, буду копить экспонаты, и когда люди "насытятся новизной" и придут ко мне, то я им покажу прекрасный музей", — подытожил Гордеев.