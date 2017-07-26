﻿ Рецензия на фильм "Призрак в доспехах". Стоит ли он того?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецензия на фильм "Призрак в доспехах". Стоит ли он того?

25.03.2017 19:53 — Новости Культуры | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Типичный голливудский фильм по аниме – неизлечимый прокаженный и мертворожденный страдалец в одном лице. Мишень для прессы, разочарование для фанатов и просто посмешище в глазах рядовых зрителей. «Призрак в доспехах» Руперта Сандерса нарушает эту тенденцию, чего и следовало ожидать от крупнобюджетной экранизации самого известного японского мультфильма (из тех, что не связаны с именем Хаяо Миядзаки).

Действие картины разворачивается в недалеком будущем – компьютерные сети опутали мир туже некуда, а части тела вовсю заменяются синтетическими протезами. Компания Hanka Roboticsшагнула еще дальше – упорно экспериментируя, она «срастила» механическое тело и мозг, уцелевший от сгинувшей в катастрофе девушки. Результат – первоклассная военная, «майор» Мира Киллиан (Скарлетт Йоханссон). Вернее, в фильме она действительно майор, без кавычек, здесь это не прозвище, а звание в Девятом отделе, входящем в МВД Японии, – группе оперативников, собранной из бывших солдат и преступников, которая борется с кибертерроризмом.

 

 

Рецензия на фильм "Призрак в доспехах". Стоит ли он того?
Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

 

 

Почему не Мотоко Кусанаги, как в манге Масамунэ Сиро и аниме Мамору Осии, и не азиатка? На первый вопрос ответит сам Сандерс, а второй в недавней беседе с изданием IGN обсудил Осии. Постановщик анимационной классики резонно заметил, что Мотоко – киборг, и пустая трата времени – рассуждать о ее расовой принадлежности и псевдонимах. В конце концов, тела и имена она меняла как сережки. По мнению Осии, Йоханссон – лучшая кандидатка на роль Мотоко. Мы с ним полностью согласны – да и аудитория, пожалуй, привыкла к Скарлетт в амплуа супергероини (см. «Люси» и «Мстители: Эра Альтрона»).

Как разъяснила актриса в интервью THR, Мира Киллиан разрывается между тремя «я» – одна осознает себя человеком, другая верит, что им станет, а третья смирилась с участью робота. Внешне это отражено в бурной эмоциональности майора и подчеркнуто скованных движениях (сколько там весит металлическое тело Мотоко по «канону», пару центнеров?). Тем не менее, с противниками она расправляется технично и резко.

 

 

Рецензия на фильм "Призрак в доспехах". Стоит ли он того?
Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

 

 

Тема правдивости воспоминаний обозначена сценаристами ленты не так остро и изобретательно, как ее развивал Кадзунори Ито, автор лаконичных диалогов аниме 1995 года. И это, пожалуй, главный минус ремейка – история сильно упрощена, в расчете на массового зрителя, – вы быстро схватите, кто главный злодей. С другой стороны, сюжет оригинала тоже до смешного банален (как и его «философия»), – только Осии скрывает это за недомолвками и отступлениями.

Визуально Сандерс, как и в случае «Белоснежки и охотника» (2012), снова впечатлил – ощущение «классического аниме» возникает из-за громадных голограмм и, как ни странно, говорящего на японском Такеши Китано (такая простая находка, не правда ли?). По городу наша кибергёрл порой разъезжает на футуристическом байке, вызывая в памяти «Акиру» (1988). Жаль только, трассы при этом пусты – мегаполис жив только на средних планах, например, во время прогулки Мотоко и Бато. Кстати, образы Арамаки и Бато – попадание в «десятку». В части костюмов и причесок Сандерсу нет равных!

 

 

Рецензия на фильм "Призрак в доспехах". Стоит ли он того?
Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

 

 

По реверансам в сторону полнометражки Осии, к сожалению, сложилось впечатление, что Голливуд опять нахватал по верхам. Известная погоня с участием мусоровоза обставлена бледно и рвано – не то что сцена-аллюзия из «Матрицы». Аналогичный упрек – в адрес финальной битвы с паукообразным танком. Изредка создатели удивляют – уловили ведь и отразили бисексуальность Мотоко, значит, читали мангу Масамунэ Сиро. А в остальном – отсылки ради отсылок, как забота Бато о собаках.

Героиня Йоханссон в интерпретации Сандерса – бесстрашная амазонка и исключительный набор цифр, но скорее обиженный подросток, чем следующая ступень эволюции. Картина – ее бенефис, и все графические красоты вкупе с Девятым отделом в полном составе теряются на ее фоне. Это вроде бы несомненная удача постановщиков, однако за невнимание к городу, чей депрессивный колоритный образ составлял половину очарования оригинального «Призрака в доспехах» (где глубоко правдоподобные трущобы-муравейник?), действительно обидно. И музыка… куда она делась? Трейлеры задавали бешеный ритм, в фильме же его и след простыл.

Новый «Призрак в доспехах» – не революция и не веское слово в жанре киберпанка. Дух не захватывает, дрожи к коленях нет, как и «вау-эффекта». Одно можно сказать точно – Голливуд наконец нашел подход к строптивому японскому материалу. Дальше, надеемся, будет больше и лучше. С нетерпением ждем «разморозки» «Акиры» и премьеры «Боевого ангела» Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона

(Автор: Ясинский Максим)

 
 
21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Типичный голливудский фильм по аниме – неизлечимый прокаженный и мертворожденный страдалец в одном лице. Мишень для прессы, разочарование для фанатов и просто посмешище в глазах рядовых зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Мои сокурсники до сих пор правят этой страной". Завкафедрой филфака БГУ о латыни и своих учениках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Новости Культуры)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика