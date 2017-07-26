Типичный голливудский фильм по аниме – неизлечимый прокаженный и мертворожденный страдалец в одном лице. Мишень для прессы, разочарование для фанатов и просто посмешище в глазах рядовых зрителей. «Призрак в доспехах» Руперта Сандерса нарушает эту тенденцию, чего и следовало ожидать от крупнобюджетной экранизации самого известного японского мультфильма (из тех, что не связаны с именем Хаяо Миядзаки).

Действие картины разворачивается в недалеком будущем – компьютерные сети опутали мир туже некуда, а части тела вовсю заменяются синтетическими протезами. Компания Hanka Roboticsшагнула еще дальше – упорно экспериментируя, она «срастила» механическое тело и мозг, уцелевший от сгинувшей в катастрофе девушки. Результат – первоклассная военная, «майор» Мира Киллиан (Скарлетт Йоханссон). Вернее, в фильме она действительно майор, без кавычек, здесь это не прозвище, а звание в Девятом отделе, входящем в МВД Японии, – группе оперативников, собранной из бывших солдат и преступников, которая борется с кибертерроризмом.

Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Почему не Мотоко Кусанаги, как в манге Масамунэ Сиро и аниме Мамору Осии, и не азиатка? На первый вопрос ответит сам Сандерс, а второй в недавней беседе с изданием IGN обсудил Осии. Постановщик анимационной классики резонно заметил, что Мотоко – киборг, и пустая трата времени – рассуждать о ее расовой принадлежности и псевдонимах. В конце концов, тела и имена она меняла как сережки. По мнению Осии, Йоханссон – лучшая кандидатка на роль Мотоко. Мы с ним полностью согласны – да и аудитория, пожалуй, привыкла к Скарлетт в амплуа супергероини (см. «Люси» и «Мстители: Эра Альтрона»).

Как разъяснила актриса в интервью THR , Мира Киллиан разрывается между тремя «я» – одна осознает себя человеком, другая верит, что им станет, а третья смирилась с участью робота. Внешне это отражено в бурной эмоциональности майора и подчеркнуто скованных движениях (сколько там весит металлическое тело Мотоко по «канону», пару центнеров?). Тем не менее, с противниками она расправляется технично и резко.

Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Тема правдивости воспоминаний обозначена сценаристами ленты не так остро и изобретательно, как ее развивал Кадзунори Ито, автор лаконичных диалогов аниме 1995 года. И это, пожалуй, главный минус ремейка – история сильно упрощена, в расчете на массового зрителя, – вы быстро схватите, кто главный злодей. С другой стороны, сюжет оригинала тоже до смешного банален (как и его «философия»), – только Осии скрывает это за недомолвками и отступлениями.

Визуально Сандерс, как и в случае «Белоснежки и охотника» (2012), снова впечатлил – ощущение «классического аниме» возникает из-за громадных голограмм и, как ни странно, говорящего на японском Такеши Китано (такая простая находка, не правда ли?). По городу наша кибергёрл порой разъезжает на футуристическом байке, вызывая в памяти «Акиру» (1988). Жаль только, трассы при этом пусты – мегаполис жив только на средних планах, например, во время прогулки Мотоко и Бато. Кстати, образы Арамаки и Бато – попадание в «десятку». В части костюмов и причесок Сандерсу нет равных!

Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

По реверансам в сторону полнометражки Осии, к сожалению, сложилось впечатление, что Голливуд опять нахватал по верхам. Известная погоня с участием мусоровоза обставлена бледно и рвано – не то что сцена-аллюзия из «Матрицы». Аналогичный упрек – в адрес финальной битвы с паукообразным танком. Изредка создатели удивляют – уловили ведь и отразили бисексуальность Мотоко, значит, читали мангу Масамунэ Сиро. А в остальном – отсылки ради отсылок, как забота Бато о собаках.

Героиня Йоханссон в интерпретации Сандерса – бесстрашная амазонка и исключительный набор цифр, но скорее обиженный подросток, чем следующая ступень эволюции. Картина – ее бенефис, и все графические красоты вкупе с Девятым отделом в полном составе теряются на ее фоне. Это вроде бы несомненная удача постановщиков, однако за невнимание к городу, чей депрессивный колоритный образ составлял половину очарования оригинального «Призрака в доспехах» (где глубоко правдоподобные трущобы-муравейник?), действительно обидно. И музыка… куда она делась? Трейлеры задавали бешеный ритм, в фильме же его и след простыл.

Новый «Призрак в доспехах» – не революция и не веское слово в жанре киберпанка. Дух не захватывает, дрожи к коленях нет, как и «вау-эффекта». Одно можно сказать точно – Голливуд наконец нашел подход к строптивому японскому материалу. Дальше, надеемся, будет больше и лучше. С нетерпением ждем «разморозки» «Акиры» и премьеры «Боевого ангела» Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона.

(Автор: Ясинский Максим)

21 В блог