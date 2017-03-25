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Умер народный художник Беларуси Май Данциг

26.03.2017 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня утром умер народный художник Беларуси Май Данциг. Об этом у себя в Facebook сообщил его коллега Игорь Бархатков.

Маю Данцигу было 86 лет.


Май Данциг. Фото: sb.by

— Гэта адна з найярчэйшых асобаў у беларускім мастацтве апошніх пяцідзесяці гадоў. Прафесійная супольнасць ужо даўно прызнала яго класікам. Тое, што ён рабіў, тое, што рабіла гэта пакаленне, ужо ніколе не паўторыцца ні ў сваёй якасці, ні ў сваёй колькасці. Яго творчасць назаўсёды застанецца ў гісторыі нашай нацыі, — сказал TUT.BY председатель Белорусского союза художниов Григорий Ситница.

Мая Данцига называли мэтром так называемого «сурового стиля». Это направление в реалистической советской живописи 1960-х годов.

Помимо этого, он написал портреты Василя Быкова, Алеся Адамовича, Анатолия Аникейчика и других известных белорусов.

Его работы хранятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Музее ВОВ в Минске, музейных коллекциях России, Голландии, Германии, Бельгии, Италии, США и других стран.

Художник родился 27 апреля 1930 года в Минске. Он до последнего преподавал в Белорусской госудасрственной академии искусств. В 2005 году Май Данциг получил орден Франциска Скорины.

Предположительно, прощание с народным художником Беларуси пройдет во вторник, 28 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Мая Данцига называли мэтром так называемого "сурового стиля". Это направление в реалистической советской живописи 1960-х годов.

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