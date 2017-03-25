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Вице-премьер Украины рассказал россиянам, как все-таки выступить на Евровидении
26.03.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by
Власти Украины предложили решение проблемы с участием России в «Евровидении». Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко уверен, что достаточно выбрать артиста, у которого нет проблем с законом Украины.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна готова принять все страны — участницы песенного конкурса, в том числе и представителя от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства. Такое заявление он сделал в эфире «Украинского радио».
«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы „Евровидения“. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал Кириленко.
Он добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России». Историю вокруг участия России в «Евровидении» он назвал провокацией Москвы.
«Мы видим, что провокация с „Евровидением“ со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — подчеркнул он.
На конкурс «Евровидение», который в этом году должен пройти в столице Украины, Россия
На этой неделе организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) —
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Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко уверен, что достаточно выбрать артиста, у которого нет проблем с законом Украины.
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