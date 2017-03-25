Власти Украины предложили решение проблемы с участием России в «Евровидении». Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко уверен, что достаточно выбрать артиста, у которого нет проблем с законом Украины.



Юлия Самойлова. Фото: Максим Ли/Первый канал

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна готова принять все страны — участницы песенного конкурса, в том числе и представителя от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства. Такое заявление он сделал в эфире «Украинского радио».

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы „Евровидения“. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал Кириленко.

Он добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России». Историю вокруг участия России в «Евровидении» он назвал провокацией Москвы.

«Мы видим, что провокация с „Евровидением“ со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — подчеркнул он.

На конкурс «Евровидение», который в этом году должен пройти в столице Украины, Россия собиралась отправить певицу Юлию Самойлову. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ей въезд в страну на три года. Основанием для этого послужил тот факт, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму. Это было в 2015 году, когда Крым уже вошел в состав России.

На этой неделе организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — предложил транслировать выступление Самойловой по видеосвязи. «Первый канал» отверг это предложение. Кириленко, комментируя тогда же данное предложение, заявил, что этот способ также станет нарушением законов Украины, поскольку «гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в Украине запрещены».