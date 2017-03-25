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Киев выдвинул условие участия России в "Евровидении"

26.03.2017 14:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Минск, 26 мар — Sputnik. Россия сможет участвовать в "Евровидении-2017", если вместо Юлии Самойловой в Киев поедет певец, который не нарушал украинское законодательство, заявил в эфире "Украинского радио" вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — приводит пресс-служба Кириленко его слова.

Ранее европейские организаторы конкурса предложили России провести выступление Самойловой, которой СБУ запретила въезд в Украину, по спутниковой связи, однако Кириленко назвал трансляцию выступления Самойловой украинскими телеканалами таким же нарушением украинского законодательства, как и въезд певицы в Украину.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, финал запланирован на 13 число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее представители ЕВС предложили, чтобы Юлия Самойлова приняла участие в конкурсе дистанционно.

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