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Киев выдвинул условие участия России в "Евровидении"
26.03.2017 14:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Минск, 26 мар — Sputnik. Россия сможет участвовать в "Евровидении-2017", если вместо Юлии Самойловой в Киев поедет певец, который не нарушал украинское законодательство, заявил в эфире "Украинского радио" вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — приводит пресс-служба Кириленко его слова.
Ранее европейские организаторы конкурса предложили России провести выступление Самойловой, которой СБУ запретила въезд в Украину,
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, финал запланирован на 13 число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве.
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Ранее представители ЕВС предложили, чтобы Юлия Самойлова приняла участие в конкурсе дистанционно.
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