МИНСК, 26 мар — Sputnik. Белорусская участница шоу НТВ "Ты супер!" Анастасия Кравченя прошла в следующий тур.

Накануне состоялся очередной эфир "Ты супер!", в котором выступила Кравченя. Она исполнила белорусскую народную песню "Рэчанька" и получила одобрительные отзывы от всех четырех судей.

Ранее в шоу выступила еще одна представительница Беларуси — Дарья Чернова — и также прошла в следующий тур. Ее выступление можно увидеть по ссылке.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Прямые трансляции шоу смотрите на сайтах агентства Sputnik по субботам в 20:00.