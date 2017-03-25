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"Ты супер!": Настя Кравченя прошла в следующий тур

26.03.2017 14:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Белорусская участница шоу НТВ "Ты супер!" Анастасия Кравченя прошла в следующий тур.

Накануне состоялся очередной эфир "Ты супер!", в котором выступила Кравченя. Она исполнила белорусскую народную песню "Рэчанька" и получила одобрительные отзывы от всех четырех судей.

Ранее в шоу выступила еще одна представительница Беларуси — Дарья Чернова — и также прошла в следующий тур. Ее выступление можно увидеть по ссылке.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Прямые трансляции шоу смотрите на сайтах агентства Sputnik по субботам в 20:00.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Белорусская участница шоу НТВ "Ты супер!" Анастасия Кравченя прошла в следующий тур. Накануне состоялся очередной эфир "Ты супер!", в котором...

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