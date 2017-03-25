|
"Ты супер!": Настя Кравченя прошла в следующий тур
26.03.2017 14:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Белорусская участница шоу НТВ "Ты супер!" Анастасия Кравченя прошла в следующий тур.
Накануне состоялся очередной эфир "Ты супер!", в котором выступила Кравченя. Она исполнила белорусскую народную песню "Рэчанька" и получила одобрительные отзывы от всех четырех судей.
Ранее в шоу выступила еще одна представительница Беларуси — Дарья Чернова — и также прошла в следующий тур. Ее выступление можно увидеть по ссылке.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Прямые трансляции шоу смотрите на сайтах агентства Sputnik по субботам в 20:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Белорусская участница шоу НТВ "Ты супер!" Анастасия Кравченя прошла в следующий тур. Накануне состоялся очередной эфир "Ты супер!", в котором...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии