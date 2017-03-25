МИНСК, 26 мар — Sputnik. Российская государственная киностудия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" планирует поработать над своим имиджем, выпустив линию одежды с персонажами из мультфильмов, снятых в студии, сообщила председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на Московском культурном форуме в воскресенье.

По словам Слащевой, эта программа интересна студии в первую очередь не возможными дивидендами, а повышением репутации и улучшением ее имиджа.

"Мы обязательно будем это развивать — персонажи Союзмультфильма на так называемой "high-end", то есть брендовой одежде, для того, чтобы это носили разные известные люди", — поделилась Слащева с журналистами планами студии.

Она также добавила, что студия планирует выпуск для массового рынка детской и подростковой одежды.