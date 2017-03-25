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Haute couture от Союзмультфильма: персонажи вдохновили на новый бренд

26.03.2017 15:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Российская государственная киностудия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" планирует поработать над своим имиджем, выпустив линию одежды с персонажами из мультфильмов, снятых в студии, сообщила председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на Московском культурном форуме в воскресенье.

Haute couture от Союзмультфильма: персонажи вдохновили на новый бренд
© Фото: Аnimaccord
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По словам Слащевой, эта программа интересна студии в первую очередь не возможными дивидендами, а повышением репутации и улучшением ее имиджа.

"Мы обязательно будем это развивать — персонажи Союзмультфильма на так называемой "high-end", то есть брендовой одежде, для того, чтобы это носили разные известные люди", — поделилась Слащева с журналистами планами студии.

Она также добавила, что студия планирует выпуск для массового рынка линии детской и подростковой одежды.

 
Теги: Минск
 
 
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Союзмультфильм планирует запустить бренд одежды с персонажами из своих мультфильмов.

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