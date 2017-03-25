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Двойника Дмитрия Нагиева разыскивают в Гомеле

26.03.2017 19:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Двойник известного российского киноактера понадобился гомельскому предприятию "Кинотавр" на вечер 20 апреля, когда в кинотеатрах города стартует кинопремьера "Кухня. Последняя битва".

Выход на большие экраны давно ожидаемой комедии гомельские кинопрокатчики решили сделать запоминающимся событием с битвой поваров, кулинарными мастер-классами и дегустациями десертов. Подготовка к предсеансному шоу уже началась, осталось найти в местных супермаркетах свежие вишенки на торт и… двойника Дмитрия Нагиева.

"В комедии Нагиев играет сам себя. В администрации нашего предприятия считают его самым харизматичным персонажем сериала "Кухня". Надеемся, в Гомеле найдется хотя бы один человек, внешне похожий на популярного актера. С гардеробом поможем и даже заплатим за участие в шоу", — пообещал директор КУП "Кинотавр" Николай Старостенко.

Пригласить настоящего Нагиева в Гомель кинопрокатчики даже не пытались, ссылаясь на занятость актера в апреле.

"Премьера комедии стартует одновременно во всех кинотеатрах России и Беларуси, поэтому наверняка Дмитрий Владимирович будет занят", — предположил Старостенко.

Гомельским двойникам Нагиева предлагают обратиться до 15 апреля в администрацию "Кинотавра" на улицу Коммунаров, 4.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Настоящий Нагиев в то время, когда будет происходить запланированное киношоу, будет занят.

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