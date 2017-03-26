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Бенедикт Камбербэтч во второй раз стал отцом
27.03.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Британский актер Бенедикт Камбербэтч во второй раз стал отцом, пишет
Как сообщает издание, актер назвал своего второго сына Хэл — в честь принца из произведений Уильяма Шекспира. Полное имя ребенка — Хэл Оден Камбербэтч, он родился 3 марта 2017 года.
Первого сына Камбербэтча зовут Кристофер, он родился в июне 2015 года.
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Британский актер Бенедикт Камбербэтч во второй раз стал отцом, пишет The Sun.
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