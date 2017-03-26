Британский актер Бенедикт Камбербэтч во второй раз стал отцом, пишет The Sun .



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Как сообщает издание, актер назвал своего второго сына Хэл — в честь принца из произведений Уильяма Шекспира. Полное имя ребенка — Хэл Оден Камбербэтч, он родился 3 марта 2017 года.

Первого сына Камбербэтча зовут Кристофер, он родился в июне 2015 года.