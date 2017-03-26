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Хавьер Бардем сыграет злодея в "Пиратах Карибского моря"

27.03.2017 11:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Испанский актер Хавьер Бардем сыграет главную отрицательную роль в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Как сообщает Just Jared, актер исполнит роль капитана Салазара.


Хавьер Бардем. Фото: Reuters

По информации издания, Салазар будет возглавлять «смертоносных матросов-призраков», которые сбежали из Дьявольского треугольника, и будет преследовать главного героя франшизы — капитана Джека Воробья (его роль исполняет Джонни Депп).

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В США фильм выйдет в прокат 26 мая.

 
 
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Испанский актер Хавьер Бардем в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" исполнит роль капитана Салазара - главного отрицательного...

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