Испанский актер Хавьер Бардем сыграет главную отрицательную роль в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Как сообщает Just Jared , актер исполнит роль капитана Салазара.



Хавьер Бардем. Фото: Reuters

По информации издания, Салазар будет возглавлять «смертоносных матросов-призраков», которые сбежали из Дьявольского треугольника, и будет преследовать главного героя франшизы — капитана Джека Воробья (его роль исполняет Джонни Депп).

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В США фильм выйдет в прокат 26 мая.