МИНСК, 27 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз планирует добиваться участия России в конкурсе песни "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, заявил руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг в интервью берлинской газете "Tagesspiegel" .

Служба безопасности Украины (СБУ) на минувшей неделе приняла решение запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой — за то, что два года назад она выступала в Крыму. На данный момент российская сторона отказалась от предложений заменить конкурсанта или организовать ее выступление по видеосвязи.

Как заявил Фрайлинг немецкому изданию, Украина до сих пор официально не уведомляла ЕВС о подобном решении.

"Если решение не пускать российскую конкурсантку в страну останется в силе, ЕВС будет и дальше стараться обеспечить, чтобы Россия смогла участвовать в шоу. Однако наше предложение сделать это с помощью прямого включения было обеими сторонами отклонено", — отметил Фрайлинг.

Европейский вещательный союз заявлял о разочаровании действиями украинской стороны после ее решения запретить Самойловой въезд в Россию и призывал обеспечить равный доступ к конкурсу для участников из всех стран.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая, участие в популярном конкурсе примут представители 43 стран мира.