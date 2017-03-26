|
ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении"
27.03.2017 13:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз планирует добиваться участия России в конкурсе песни "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, заявил руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг в интервью берлинской газете
Служба безопасности Украины (СБУ) на минувшей неделе приняла решение запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой — за то, что два года назад она выступала в Крыму. На данный момент российская сторона отказалась от предложений заменить конкурсанта или организовать ее выступление по видеосвязи.
Как заявил Фрайлинг немецкому изданию, Украина до сих пор официально не уведомляла ЕВС о подобном решении.
"Если решение не пускать российскую конкурсантку в страну останется в силе, ЕВС будет и дальше стараться обеспечить, чтобы Россия смогла участвовать в шоу. Однако наше предложение сделать это с помощью прямого включения было обеими сторонами отклонено", — отметил Фрайлинг.
Европейский вещательный союз заявлял о разочаровании действиями украинской стороны после ее решения запретить Самойловой въезд в Россию и призывал обеспечить равный доступ к конкурсу для участников из всех стран.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая, участие в популярном конкурсе примут представители 43 стран мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещательный союз планирует и дальше отстаивать участие Юлии Самойловой в популярном конкурсе.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии