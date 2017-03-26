﻿ ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении"

27.03.2017 13:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз планирует добиваться участия России в конкурсе песни "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, заявил руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг в интервью берлинской газете "Tagesspiegel".

ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении"
© Фото: Юлия Самойлова / Facebook
ЕВС о запрете въезда Самойловой в Украину: мы разочарованы

Служба безопасности Украины (СБУ) на минувшей неделе приняла решение запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой — за то, что два года назад она выступала в Крыму. На данный момент российская сторона отказалась от предложений заменить конкурсанта или организовать ее выступление по видеосвязи.

Как заявил Фрайлинг немецкому изданию, Украина до сих пор официально не уведомляла ЕВС о подобном решении.

"Если решение не пускать российскую конкурсантку в страну останется в силе, ЕВС будет и дальше стараться обеспечить, чтобы Россия смогла участвовать в шоу. Однако наше предложение сделать это с помощью прямого включения было обеими сторонами отклонено", — отметил Фрайлинг.

Европейский вещательный союз заявлял о разочаровании действиями украинской стороны после ее решения запретить Самойловой въезд в Россию и призывал обеспечить равный доступ к конкурсу для участников из всех стран.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая, участие в популярном конкурсе примут представители 43 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещательный союз планирует и дальше отстаивать участие Юлии Самойловой в популярном конкурсе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Русский театр в Минске готовит постановку, посвященную подлодке К-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика