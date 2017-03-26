﻿ Ассоциация русских театров зарубежья будет учреждена в Петербурге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ассоциация русских театров зарубежья будет учреждена в Петербурге

27.03.2017 13:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Ассоциация русских театров зарубежья будет создана в Санкт-Петербурге 6-7 апреля во время фестиваля "Балтийский дом", об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия сообщил директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

Ассоциация русских театров зарубежья будет учреждена в Петербурге
© Фото: Городской портал Ружаны
Русский театр в Минске готовит постановку, посвященную подлодке К-19

По его словам, он в течение 25 лет вынашивал идею создания такой организации и призывал обратить внимание на русский театр за рубежом.

"В Москве мне удалось встретиться с министром культуры Российской Федерации Сергеем Мединским. Он интересовался проблемами русских зарубежных театров, и решено было создать такую структуру, объединяющую эти театры", – рассказал Свентицкий. 

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь, директор русского театра в Тбилиси уточнил, что на театральном форуме состоится встреча руководителей театров, которые находятся за рубежом.

"Россия обратила свой взор на русские театры за рубежом. Это большой плюс министру культуры Сергею Мединскому. Это очень важная тема. У нас будет площадка, где мы сможем встречаться и не только обсуждать, но и решать многие насущные проблемы", – особо подчеркнул Свентицкий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время театр-фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге состоится встреча руководителей русских театров, которые находятся за пределами России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика