МИНСК, 27 мар – Sputnik. Ассоциация русских театров зарубежья будет создана в Санкт-Петербурге 6-7 апреля во время фестиваля "Балтийский дом", об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия сообщил директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

По его словам, он в течение 25 лет вынашивал идею создания такой организации и призывал обратить внимание на русский театр за рубежом.

"В Москве мне удалось встретиться с министром культуры Российской Федерации Сергеем Мединским. Он интересовался проблемами русских зарубежных театров, и решено было создать такую структуру, объединяющую эти театры", – рассказал Свентицкий.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь, директор русского театра в Тбилиси уточнил, что на театральном форуме состоится встреча руководителей театров, которые находятся за рубежом.

"Россия обратила свой взор на русские театры за рубежом. Это большой плюс министру культуры Сергею Мединскому. Это очень важная тема. У нас будет площадка, где мы сможем встречаться и не только обсуждать, но и решать многие насущные проблемы", – особо подчеркнул Свентицкий.