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Антонио Бандерас: у меня был сердечный приступ

27.03.2017 17:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас рассказал, что в начале нынешнего года он перенес сердечный приступ.


Антонио Бандерас. Фото: Reuters

В момент приступа актер находился в Британии в своем доме в графстве Саррей, откуда он был доставлен в близлежащую больницу.

Спустя несколько дней Бандерас написал в соцсетях, что чувствует себя хорошо, и опубликовал фотографию вместе со своей избранницей Николь Кемпел.

«26 января у меня был сердечный приступ. Он не был серьезным и не привел к нарушениям в организме», — признался актер, появившись в минувшие выходные на закрытии кинофестиваля в своем родном городе Малага.

56-летний Бандерас сообщил также, что перенес стентирование трех артерий.

«Это не было так драматично, как писали некоторые», — добавил он.

На кинофестивале в Малаге, где Бандерасу вручили премию за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, актер исполнил на сцене фламенко.

Недавний визит Бандераса в клинику в Швейцарии породил различные слухи о состоянии его здоровья.

Как заявила на прошлой неделе представитель Бандераса, в ходе проведенного в швейцарской клинике обследования подтвердилось, что тот «абсолютно здоров».

Всемирную популярность Антонио Бандерасу принесли многочисленные роли, сыгранные в голливудских кинофильмах, в том числе в таких картинах, как «Маска Зорро», «Эвита», «Филадельфия», «Десперадо» и «Интервью с вампиром».

Бандерас также известен тем, что озвучивал Кота в Сапогах не только в одноименном мультфильме, но и в нескольких сиквелах «Шрека».

 
 
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Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас рассказал, что в начале нынешнего года он перенес сердечный приступ.

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