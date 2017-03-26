МИНСК, 27 мар — Sputnik. Киностудия Disney планирует выпускать фильмы по вселенной "Звездные войны" до 2032 года, так же долго обещают выпускать и сериал "Ходячие мертвецы".

"Звездные войны" на сегодня состоят из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Созданная режиссером Джорджем Лукасом вселенная сейчас принадлежит компании Disney.

"Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в "Звездных войнах" следующие полтора десятка лет", — заявил глава компании Disney Боб Айгер в интервью NME .

Руководитель студии подчеркнул, что сюжетов для продолжения фантастической саги у Disney хватит как минимум до 2032 года.

В понедельник о долгосрочных планах заявил и продюсер сериала "Ходячие мертвецы" Скотт Гимпл. Он рассказал, что новые серии фантастического телепроекта будут выходить в эфир как минимум до 2030 года, а по длительности выхода на экраны продюсеры обещают побить рекорд мультсериала "Симпсоны".