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"Звездные войны" и "Ходячие мертвецы" будут выходить еще 15 лет

27.03.2017 19:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Киностудия Disney планирует выпускать фильмы по вселенной "Звездные войны" до 2032 года, так же долго обещают выпускать и сериал "Ходячие мертвецы".

"Звездные войны" и "Ходячие мертвецы" будут выходить еще 15 лет
© Фото: HBO
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"Звездные войны" на сегодня состоят из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Созданная режиссером Джорджем Лукасом вселенная сейчас принадлежит компании Disney.

"Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в "Звездных войнах" следующие полтора десятка лет", — заявил глава компании Disney Боб Айгер в интервью NME.

Руководитель студии подчеркнул, что сюжетов для продолжения фантастической саги у Disney хватит как минимум до 2032 года.

В понедельник о долгосрочных планах заявил и продюсер сериала "Ходячие мертвецы" Скотт Гимпл. Он рассказал, что новые серии фантастического телепроекта будут выходить в эфир как минимум до 2030 года, а по длительности выхода на экраны продюсеры обещают побить рекорд мультсериала "Симпсоны".

 
Теги: Минск
 
 
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Создатели популярного телесериала и студия Disney в один день рассказали о долгосрочных планах на свои франшизы.

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