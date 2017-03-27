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В Барановичах в городском автобусе тестируют "электронный гид"
28.03.2017 07:09 — Новости Культуры | Tut.by
С 27 марта на городском автобусном маршруте № 8 начато тестирование «электронного гида». Этот своеобразный путеводитель для пассажира призван не только повысить качество обслуживания горожан, но и принести экономическую пользу перевозчику.
Устройство представляет собой два монитора. Один расположен за кабиной водителя, в первом салоне, второй — прямо в «гармошке», перед пассажирами второго салона. С помощью «электронного гида» пассажиры получат самую нужную информацию о движении автобуса, его скорости, остановках, прогнозе погоды, курсах валют, важных и интересных объектах Барановичей и т.д.
— В первую очередь «электронный гид» познакомит пассажира с рекламой, касающейся перевозок и других услуг нашего предприятия, — говорит начальник отдела экономики, финансов и перевозок автобусного парка Татьяна Вашко. — Здесь же будет представлена и социальная реклама.
«Электронный гид» обошелся автопарку в 2 000 рублей. Пока он работает в тестовом режиме. Не случайно работники автопарка выбрали «восьмерку» для обкатки новой услуги. Этот маршрут является пассажирообразующим, проходит через центр города, автобусный и железнодорожный вокзалы, центральную почту, банки.
— Если всё будет хорошо, эти установки появятся и на других пассажирообразующих маршрутах города, — замечает Татьяна Вашко.
С появлением «электронного гида» отпадет надобность в звуковой рекламе. Как долго продлится тестирование, покажет время и… отзывы пассажиров.
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Этот своеобразный путеводитель для пассажира призван не только повысить качество обслуживания горожан, но и принести экономическую пользу перевозчику.
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