|
Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
28.03.2017 10:05 — Новости Культуры | Tut.by
Эмма Уотсон, месяц назад признанная женщиной года по версии журнала Elle, получила новую награду — Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой. Победу ей принесла хитроумная сделка с создателями игрового римейка классической ленты Disney «Красавица и чудовище».
Как напоминает
В предыдущий раз Эмма Уотсон становилась самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2010 году, на пике популярности «поттерианы». Теперь она потеснила Дженнифер Лоуренс, которая лидировала начиная с 2015 года.
Напомним, фильм «Красавица и чудовище» заработал около 750 миллионов долларов в мировом прокате и продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых релизов последнего времени.
Эмма Шарлотта Дьюэрре Уотсон родилась в пригороде Парижа в 1990 году и дебютировала в 11-летнем возрасте в ленте «Гарри Поттер и философский камень».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эмма Уотсон, месяц назад признанная женщиной года по версии журнала Elle, получила новую награду - Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой. Победу ей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии