Эмма Уотсон, месяц назад признанная женщиной года по версии журнала Elle, получила новую награду — Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой. Победу ей принесла хитроумная сделка с создателями игрового римейка классической ленты Disney «Красавица и чудовище».



Эмма Уотсон. Фото: Reuters

Как напоминает The Daily Beast , Уотсон отклонила предложение сниматься в оскароносном «Ла-ла Лэнде» и запросила скромный гонорар в 20 миллионов долларов за роль Белль. Однако благодаря проценту от прибыли «Красавицы и чудовище» она смогла вернуть себе первое место в рейтинге.

В предыдущий раз Эмма Уотсон становилась самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2010 году, на пике популярности «поттерианы». Теперь она потеснила Дженнифер Лоуренс, которая лидировала начиная с 2015 года.

Напомним, фильм «Красавица и чудовище» заработал около 750 миллионов долларов в мировом прокате и продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых релизов последнего времени.

Эмма Шарлотта Дьюэрре Уотсон родилась в пригороде Парижа в 1990 году и дебютировала в 11-летнем возрасте в ленте «Гарри Поттер и философский камень».