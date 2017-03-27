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Самые юные танцоры группы «Форсаж» впервые побывали на большой сцене, и стали лауреатами Международного фестиваля «Мир сделался добрым…»
28.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
26 марта в концертном зале «Минск» состоялся Международный фестиваль детских танцевальных коллективов «Мир сделался добрым…» — 2017. В фестивале приняли участие детские танцевальные коллективы учреждений образования, культуры, а также частные школы танца из всех стран мира.
Вилейку представил танцевальный коллектив «Форсаж» под руководством Алеси Раздяловской. Ребята танцевали в стиле «STREET DANCE».
Самые юные участники (2011 — 2009 г.р.), впервые побывали на большой сцене. С танцем «Loli pop» они заняли 1 место и опередили участников столицы.
Высоко оценило жюри и танец «Тень обиды» в возрастной категории «Юниоры» (2005 — 2002 г.р.), у них также первое место.
В возрастной категории «Ювеналы» (2008 — 2006 г.р.) за танец «Разборки» вилейчане награждены Дипломом III степени.
При оценке жюри учитывало исполнительское мастерство, постановку номера, сценическую культуру и сценический образ.
peramoga.by
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Самые юные танцоры группы «Форсаж» впервые побывали на большой сцене, и стали лауреатами Международного фестиваля «Мир сделался добрым…»
26 марта в концертном зале «Минск» состоялся Международный фестиваль детских танцевальных коллективов «Мир сделался добрым…» — 2017. В фестивале приняли...
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