26 марта в концертном зале «Минск» состоялся Международный фестиваль детских танцевальных коллективов «Мир сделался добрым…» — 2017. В фестивале приняли участие детские танцевальные коллективы учреждений образования, культуры, а также частные школы танца из всех стран мира.







Вилейку представил танцевальный коллектив «Форсаж» под руководством Алеси Раздяловской. Ребята танцевали в стиле «STREET DANCE».

Самые юные участники (2011 — 2009 г.р.), впервые побывали на большой сцене. С танцем «Loli pop» они заняли 1 место и опередили участников столицы.







Высоко оценило жюри и танец «Тень обиды» в возрастной категории «Юниоры» (2005 — 2002 г.р.), у них также первое место.

В возрастной категории «Ювеналы» (2008 — 2006 г.р.) за танец «Разборки» вилейчане награждены Дипломом III степени.







При оценке жюри учитывало исполнительское мастерство, постановку номера, сценическую культуру и сценический образ.

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