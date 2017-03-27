Киностудия Disney планирует выпускать фильмы культовой фантастической франшизы «Звездные войны» до 2032 года. Об этом заявил глава компании Боб Айгер, передает NME.





«Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в „Звездных войнах“ следующие полтора десятка лет», — подчеркнул Айгер.

Cейчас «Звездные войны» состоят из семи эпизодов, а также спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедшего в 2016 году.