Автор: Галина ХИТРИКОВА.

У каждого выставочного проекта своя история создания. Например, живописные картины, как правило, подбираются по схожей тематике и цветовой гамме. Экспозицию может объединять период создания работ или соответствие какому-то сопутствующему важному событию.





Могилевский художник Марина Нестерук в Выставочном зале города представила проект «Пейзаж-вояж», который планирует в перспективе…уничтожить! В его составе работы, написанные во время пленэров, а также в период путешествий. Они не демонстрировались в составе выставок ранее – выбивались по содержанию из заявленных тем. По этой же причине автор решила освободить холсты для новых работ. Друзья и коллеги уговорили выставить их для всеобщего обозрения, что должно помочь принять единственно верное решение.

Несмотря на тематическое несходство, работы в рамках представленного проекта органично дополняют друг друга и притягивают внимание буйством красок и разнообразием линий – особенность почерка Марины Нестерук. При этом экспозиция не только знакомит с новой гранью художника, но и дает возможность зрителю погрузиться в сочные краски далеких путешествий.

Марина Нестерук – член Белорусского союза художников. Работает в различных видах творчества: монументально-декоративная роспись, живопись, ручное ткачество. Является участницей многочисленных выставок и пленэров, в том числе международных.