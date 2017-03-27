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У Гомельского драмтеатра новый директор
28.03.2017 13:47 — Новости Культуры | Tut.by
Возглавит драмтеатр Оксана Руденок. Ее фамилия и инициалы уже появились на сайте учреждения культуры в графе "Администрация".
Известно, что Оксана Руденок окончила Мозырский педагогический институт и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Занимала должность начальника отдела образования Гомельского горисполкома, а затем была заместителем председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам. Но
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Возглавит драмтеатр Оксана Руденок. Ее фамилия и инициалы уже появились на сайте учреждения культуры в графе "Администрация".
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