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У Гомельского драмтеатра новый директор

28.03.2017 13:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Возглавит драмтеатр Оксана Руденок. Ее фамилия и инициалы уже появились на сайте учреждения культуры в графе "Администрация".


Известно, что Оксана Руденок окончила Мозырский педагогический институт и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Занимала должность начальника отдела образования Гомельского горисполкома, а затем была заместителем председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам. Но была уволена в мае 2016 года. После этого назначена директором Гомельского кадетского училища. На последней должности Оксана Руденок проработала меньше года.

 
 
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Возглавит драмтеатр Оксана Руденок. Ее фамилия и инициалы уже появились на сайте учреждения культуры в графе "Администрация".

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