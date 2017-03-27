Возглавит драмтеатр Оксана Руденок. Ее фамилия и инициалы уже появились на сайте учреждения культуры в графе "Администрация".





Известно, что Оксана Руденок окончила Мозырский педагогический институт и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Занимала должность начальника отдела образования Гомельского горисполкома, а затем была заместителем председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам. Но была уволена в мае 2016 года. После этого назначена директором Гомельского кадетского училища. На последней должности Оксана Руденок проработала меньше года.