МИНСК, 28 мар — Sputnik. Прославленный белорусский хореограф Валентин Елизарьев в конце октября будет праздновать юбилей. Недавно в Министерстве культуры прошло заседание оргкомитета, на котором обсуждались основные моменты предстоящих торжеств. Планируются, что они пройдут на высоком уровне.

Главной интригой празднования стало то, что впервые после 7-летнего перерыва бывший худрук и директор Большого театра вернется на родную сцену и поставит два спектакля — новую редакцию знаменитого "Спартака" и гала-концерт звезд мирового балета. В ММПЦ Sputnik Валентин Елизарьев рассказал, каких сюрпризов ждать поклонникам его творчества.

"Репортаж" в фотографиях и новый "Спатрак"

Основные репетиции спектаклей начнутся в середине сентября, но подготовка к юбилею уже идет полным ходом. 30 марта в галерее "Институт культуры" открывается фотовыставка "Репортаж из настоящего времени". Молодой фотограф Никита Федосик несколько месяцев снимал маэстро во время его занятий со студентами. Из более чем тысячи отснятых кадров и родился этот проект.

К юбилею мэтра также готовят телефильмы российское телевидение и белорусский журналист Олег Лукашевич, увидит свет его книга "Валентин Елизарьев: балет — искусство мысли".

Но по-настоящему большие события ожидают поклонников Елизарьева осенью. В качестве юбилейного спектакля на сцене Большого пройдет знаменитый "Спартак". Хореограф поставил еще в 1980 году. Многие годы он был визитной карточкой всего белорусского балета, его посмотрели более чем в 20 странах мира, во многих по несколько раз — когда с гастролями приезжала белорусская труппа, все хотели видеть именно "Спартак".



© Sputnik / Констанция Ждановская Во время пресс-конференции в МПЦ Sputnik Валентин Елизарьев рассказал о предъюбилейных постановках

"Со временем спектакли "забалтываются". Лучше всего они смотрятся с первыми исполнителями, ведь постановка делается с учетом индивидуальностей артистов. Потом происходит ротация — в балете исполнители меняются быстро, ведь на пенсию артист выходит в 38 лет. Не все замены, которые произошли в спектакле мне нравятся. К тому же хочу сделать спектакль немного моложе — ввести более юных исполнителей, в том числе и моих учеников, среди которых много одаренных ребят", — рассказал Елизарьев.

Изменения претерпит и хореографическая часть — некоторые сцены будут подправлены, некоторые поставлены заново.

"Зрелище должно быть захватывающим", — пообещал знаменитый хореограф.

От Мариинки до Японии и Китая

Вторым вечером юбилейных торжеств должна стать постановка с участием мировых звезд балета, которые приедут поздравить хореографа с днем рождения. На белорусской сцене соберутся звезды из театров мира, с которыми в разные годы был связан Елизарьев.

В постановке выступят звезды Мариинки, Большого театра России, Академии имени Вагановой, которую Елизарьев когда-то заканчивал, Московской хореографической академии. Поскольку Елизарьев в последние годы занимается педагогикой, он убежден, что в спектакле должны выступать молодые дарования.

"Звезды белорусского балета выступят на сцене с европейскими и азиатским артистами. Я планирую пригласить артистов из Японии и Китая. Там, в частности, сейчас очень интересный модерн-балет. Хочу, чтобы его обязательно увидели белорусские зрители ", — поделился планами Елизарьев.