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В Вилейке открылась выставка пришельцев
28.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Вилейской районной центральной библиотеке им. А. Новик на витражных окнах расположены творческие работы из папье-маше читательницы библиотеки Песковой Ольги под названием «Весёлые пришельцы».
peramoga.by
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В Вилейской районной центральной библиотеке им. А. Новик на витражных окнах расположены творческие работы из папье-маше читательницы библиотеки Песковой Ольги...
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