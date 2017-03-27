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В Вилейке открылась выставка пришельцев

28.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В Вилейской районной центральной библиотеке им. А. Новик на витражных окнах расположены творческие работы из папье-маше читательницы библиотеки Песковой Ольги под названием «Весёлые пришельцы».

peramoga.by









 
 
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В Вилейской районной центральной библиотеке им. А. Новик на витражных окнах расположены творческие работы из папье-маше читательницы библиотеки Песковой Ольги...

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