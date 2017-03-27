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Исключили из тунеядцев. Минкульт вернул Союзу белорусских писателей творческий статус

28.03.2017 16:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Министерство культуры внесло дополнение в постановление № 7 от 30 января 2017 года относительно Союза белорусских писателей (СБП). Напомним, постановление содержит перечень творческих союзов, на основании которого деятели культуры освобождаются от налога на тунеядство. И союз ранее туда не попал.


Фото: Евгений Ерчак

Новое постановление Министерства культуры («О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 30 января 2017 года № 7″) появилось на Национальном правовом портале Республики Беларусь pravo.by 25 марта. Перечень творческих союзов увеличен на три единицы: „Союз белорусских писателей“, „Белорусский литературный союз“ Полоцкая ветвь» и «Белорусский гильдия мастеров и ремесленников».

Ранее ведомство опубликовало постановление № 7, приложением к которому содержало список творческих союзов. Места для Союза белорусских писателей там не нашлось. Таким образом, члены объединения оказались тунеядцами и обязаны были уплатить соответствующий налог.

После этого СБП и обратился в министерство с требованием вернуть статус старейшей профессиональной организации писателей Беларуси, основанной еще в 1934 году Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими классиками белорусской литературы.

Напомним, что первоначально постановлением от 30 января 2017 года за подписью министра культуры Бориса Светлова был определен перечень творческих союзов, которые освобождаются от уплаты налога на тунеядство. Это Белорусская гильдия актеров кино, Союз писателей Беларуси, общественное объединение «Фотоискусство», а также следующие объединения: белорусские союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей и художников.

По информации СБП, письма из налоговой приходили, например, писателю Виктору Мартиновичу, музыканту Лявону Вольскому, драматургу Андрею Курейчику. Поэт, председатель ревизионной комиссии Союза Сергей Сыс тоже получил извещение на уплату налога.

 
 
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Напомним, без этого статуса члены союза считались бы тунеядцами и были обязаны уплатить налог.

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