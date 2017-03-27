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Исключили из тунеядцев. Минкульт вернул Союзу белорусских писателей творческий статус
28.03.2017 16:50 — Новости Культуры | Tut.by
Министерство культуры внесло дополнение в постановление № 7 от 30 января 2017 года относительно Союза белорусских писателей (СБП). Напомним, постановление содержит перечень творческих союзов, на основании которого деятели культуры освобождаются от налога на тунеядство. И союз ранее туда не попал.
Новое постановление Министерства культуры («О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 30 января 2017 года № 7″) появилось на Национальном правовом портале Республики Беларусь pravo.by 25 марта. Перечень творческих союзов увеличен на три единицы: „Союз белорусских писателей“, „Белорусский литературный союз“ Полоцкая ветвь» и «Белорусский гильдия мастеров и ремесленников».
Ранее ведомство опубликовало постановление № 7, приложением к которому содержало список творческих союзов. Места для Союза белорусских писателей
После этого СБП и обратился в министерство с требованием вернуть статус старейшей профессиональной организации писателей Беларуси, основанной еще в 1934 году Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими классиками белорусской литературы.
Напомним, что первоначально
По
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Напомним, без этого статуса члены союза считались бы тунеядцами и были обязаны уплатить налог.
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