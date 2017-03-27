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Начинается регистрация на Тотальный диктант

28.03.2017 16:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Регистрация белорусских участников на Тотальный диктант начнется с нуля часов 29 марта, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Начинается регистрация на Тотальный диктант
© Sputnik Виталий Аньков
"Тотальный диктант" в Минске напишут на 7 площадках

"Регистрация на Тотальный диктант-2017 откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно будет зайти на страницу Минска, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям", – уточнили собеседники Sputnik. 

В прошлом году все запланированные для написания Тотального диктанта площадки были заполнены практически за сутки. 

В этом году белорусы напишут диктант в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Мозыре. В столице будут работать семь площадок: в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры, в кафе "Профитроль" и баре Bristle. Две площадки организуют в спальных районах: в двух средних школах Фрунзенского района №49 и №217. 

Стало известно и имя первого "диктатора" – так называют людей, которые диктуют участникам: предполагается, что в Научной библиотеке БНТУ читать текст русского писателя Леонида Юзефовича будет теле- и радиоведущая, литератор и сценарист Тамара Лисицкая.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером Тотального диктанта в республике.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Одним из минских "диктаторов" станет теле- и радиоведущая Тамара Лисицкая; Тотальный диктант в этом году, кроме Минска, будут писать в Гомеле, Могилеве, Витебске,...

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