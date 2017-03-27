На YouTube появилось видео, автор коготого дал своей девушке примерить 36-килограммовую рабочую экипировку для разминирования бомб. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

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В ролике видно, как девушка пытается перевернуться, но каждый раз безрезультатно. Вначале она воспринимает ситуацию с юмором и говорит: «Я чувствую себя как космонавт». Но уже через несколько минут просит своего парня прекратить эксперимент: «Сними его [костюм], мне кажется, я сейчас умру». Автор видео признался, что до сих пор не прощен за свою выходку.