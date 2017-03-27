

Веселым и познавательным мероприятием под названием «Книг заветные страницы» открыла неделю детской и юношеской книги, приуроченную к весенним каникулам, Клецкая детская библиотека. В уютном зале ДШИ собрались дети младшего возраста городских школ.



Театрализованное представление захватило всех с первой минуты. Это и неудивительно, ведь в образах литературных героев были их ровесники, а также ребята немножко старше. Даже те персонажи, которые представляются злыми, в тот день демонстрировали себя и добрыми, и умными, и эрудированными. Было понятно, что даже самые маленькие зрители прекрасно ориентируются в мире сказок и мультфильмов. Они без труда разгадывали загадки и ребусы от Бабы Яги, старухи Шапокляк. Исправляли слова, а то и целые строчки в стихотворениях, написанных и читаемых Незнайкой. Развеселил всех юный Доктор Айболит, попытавшийся «дать укол» зрителям. Узнали многие школьники девочку с длинными косичками, хотя и не все читали о веселой и смелой Пеппи Длинный чулок. Будет теперь стимул остальным совершить экскурсию по страницам книги Астрид Линдгрен.



А вот Карлсона и Почтальона Печкина безошибочно назвали даже самые маленькие. Не смущала никого литературная викторина, предложенная очаровательной ведущей, потому как шкатулка Печкина без правильных ответов не хотела открываться.

Праздник был бы не полным, если бы не звучала музыка. Песни исполняли также сами дети, воспитанники ДШИ, потому все получилось увлекательно.

Что касается школьных каникул в целом, то детская библиотека подготовила и другие интересные мероприятия. Уже во вторник, 28 марта, для учащихся 2-5 классов прошел конкурс среди любителей творчества Я.Купалы и Я.Колоса, «В страну сказочных чудес» окунутся 3-4-классники сегодня, 30 марта ребята 1-4 классов пройдут литературный лабиринт под названием «Любимые герои хороших книг», и завершится неделя познавательным мероприятием «Новыя беларускія выданні».



Глядя на девчонок и мальчишек, ловила себя на мысли: как здорово, что наши дети читают! Какими они были счастливыми, выходя на сцену и получая импровизированную медальку «Лучшего читателя библиотеки», как блестели глаза, когда им взрослые дарили полезные подарки!