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Открыта неделя детской и юношеской книги
28.03.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)
Театрализованное представление захватило всех с первой минуты. Это и неудивительно, ведь в образах литературных героев были их ровесники, а также ребята немножко старше. Даже те персонажи, которые представляются злыми, в тот день демонстрировали себя и добрыми, и умными, и эрудированными. Было понятно, что даже самые маленькие зрители прекрасно ориентируются в мире сказок и мультфильмов. Они без труда разгадывали загадки и ребусы от Бабы Яги, старухи Шапокляк. Исправляли слова, а то и целые строчки в стихотворениях, написанных и читаемых Незнайкой. Развеселил всех юный Доктор Айболит, попытавшийся «дать укол» зрителям. Узнали многие школьники девочку с длинными косичками, хотя и не все читали о веселой и смелой Пеппи Длинный чулок. Будет теперь стимул остальным совершить экскурсию по страницам книги Астрид Линдгрен.
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Веселым и познавательным мероприятием под названием «Книг заветные страницы» открыла неделю детской и юношеской книги, приуроченную к весенним каникулам,...
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