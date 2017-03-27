﻿ Боб Дилан не получит 8 млн шведских крон без выступления с нобелевской лекцией. 21.by
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Боб Дилан не получит 8 млн шведских крон без выступления с нобелевской лекцией

28.03.2017 17:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан не получит 8 миллионов шведских крон (около 870 тысяч долларов), если не выступит до 10 июня с нобелевской лекцией, следует из сообщения The Local.


Фото: Reuters

В ближайшие выходные Дилан приедет в Швецию с серией концертов. Однако он до сих пор не связался со Шведской академией и не проинформировал, использует ли он эту возможность для получения Нобелевской премии.

Как заявила постоянный секретарь академии Сара Даниус, организация с нетерпением ждет уикенда. Она подчеркнула, что концертные планы Дилана появились задолго до выбора лауреата премии по литературе.

Согласно правилам, лауреат должен выступить с лекцией в течение шести месяцев с момента церемонии награждения, которая обычно проходит 10 декабря. Лекцию необязательно проводить в самой Швеции.

По словам Даниус, Дилан в курсе, что выступить с лекцией необходимо до 10 июня, чтобы денежное вознаграждение было выплачено.

Издание поясняет, что легендарному 75-летнему артисту, возможно, эти деньги не нужны. Кроме того, это не влияет на его статус нобелевского лауреата.

Ранее сообщалось, что на 1 и 2 апреля запланированы концерты Дилана в Стокгольме, а 9 апреля состоится концерт в Лунде.

 
 
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан не получит 8 млн шведских крон (около $870 тыс.), если не выступит до 10 июня с нобелевской лекцией, следует из сообщения The Local.

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