МИНСК, 28 мар — Sputnik. Франциск Скорина не носил усы вообще, об этом на презентации литовского издания о белорусском первопечатнике заявил доктор исторических наук Александр Груша.



© Sputnik / Виктор Толочко "Стародруки" из комнаты-сейфа: книги Скорины в современном переплете

"Мы привыкли к образу Скорины с усами, это уже часть его образа, без которой мы его уже не представляем. На самом деле мы можем предположить, что на знаменитой гравюре, где изображен Франциск Скорина, на самом деле он нарисован без усов. На самом деле он не носил усов вообще ", — уверен белорусский исследователь.

Историк объяснил "то, что мы видим на гравюре — это тень около носа".

Александр Груша продемонстрировал современную реконструкцию образа Франциска Скорины, где он представлен в новом непривычном широкой публике виде.

По его словам, этот образ демонстрируется впервые.

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