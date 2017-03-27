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Ученые: Франциск Скорина никогда не носил усов

28.03.2017 17:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Франциск Скорина не носил усы вообще, об этом на презентации литовского издания о белорусском первопечатнике заявил доктор исторических наук Александр Груша.

Ученые: Франциск Скорина никогда не носил усов
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы привыкли к образу Скорины с усами, это уже часть его образа, без которой мы его уже не представляем. На самом деле мы можем предположить, что на знаменитой гравюре, где изображен Франциск Скорина, на самом деле он нарисован без усов. На самом деле он не носил усов вообще ", — уверен белорусский исследователь.

Историк объяснил "то, что мы видим на гравюре — это тень около носа".

Александр Груша продемонстрировал современную реконструкцию образа Франциска Скорины, где он представлен в новом непривычном широкой публике виде.

По его словам, этот образ демонстрируется впервые.

Подробнее об уникальном открытии читайте на белорусской версии Sputnik>>

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые проанализировали портретные изображения Скорины и пришли к выводу, что он не носил усов, а на знаменитой гравюре отражена тень.

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