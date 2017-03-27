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"I wove you, wobot!". Маленькая девочка приняла водонагреватель за робота и мило пообщалась с ним

28.03.2017 16:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Маленькая девочка приняла сломанный водонагреватель, стоящий на улице, за робота и пообщалась с ним, как с настоящим. Она обняла старый бак и призналась ему в любви.

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Девочка Рейна увидела стоящий на улице бак от водонагревателя и из-за двух вентиляторов, похожих на глаза, а также собственного воображения приняла его за настоящего робота. Но ребенок не испугался, а наоборот, признался «роботу» в своих самых теплых чувствах, а то, как девочка произносит «робот», делает видео ещё милее.

Рейна сначала попыталась поздороваться с «роботом», но тот не отреагировал. Тогда она обняла нового знакомого и похлопала по нему. «Hey wobot! I wove you, wobot!» — говорит ему девочка. Скорее всего, действие происходит в Америке. Ролик был опубликован на YouTube менее суток назад, но уже набрал более 500 тысяч просмотров.

 
 
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Маленькая девочка приняла сломанный водонагреватель, стоящий на улице, за робота и пообщалась с ним, как с настоящим. Она обняла старый бак и призналась ему в любви.

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