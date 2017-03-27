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В Индонезии гигантский питон полностью проглотил мужчину

28.03.2017 21:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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На индонезийском острове Сулавеси гигантский питон полностью проглотил взрослого мужчину. Об этом во вторник, 28 марта, пишет Daily Mail.

По информации газеты, 25-летний Акбар Салубиро (Akbar Salubiro) пропал в воскресенье, в этот день он собирался в соседнюю деревню. На следующий вечер обеспокоенные его исчезновением односельчане начали поиски и обнаружили на заднем дворе дома мужчины семиметрового раздувшегося питона. Они решили вскрыть рептилию и нашли тело Салубиро.

В 2013 году мировые СМИ облетела новость о том, что в Индии питон проглотил пьяного мужчину, уснувшего на улице. Материалы были проиллюстрированы фотографией раздувшейся змеи. Однако, как писал BuzzFeed, позднее выяснилось, что этот же снимок сопровождал сообщения об аналогичных случаях, происходивших в разное время в Индонезии, Южной Африке и Китае. Не было подтверждения и того, что на снимке действительно изображена рептилия, проглотившая человека.

 
Теги: Новости
 
 
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Обеспокоенные его исчезновением односельчане начали поиски и обнаружили на заднем дворе дома мужчины семиметрового раздувшегося питона.

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