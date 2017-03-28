Брестский театр кукол получил приглашение от организаторов международного театрального фестиваля для детей и молодежи «Ялла Ялла», который пройдет с 1 по 10 апреля в Вифлееме (Палестина), сообщил БЕЛТА художественный руководитель театра Михаил Шавель.



Фото: Денис Зеленко, TUT.BY

На фестиваль, в котором принимают участие более десятка театральных труп, коллектив отправится с одним из старейших своих спектаклей — «Рыгорка — ясная зорка». Брестские кукольники сыграют его дважды 5 апреля на сцене театра «Аль-Харах». Спектакль по сказке известного белорусского поэта и драматурга Анатолия Вертинского поставлен режиссером Олегом Жюгждой в жанре народного театра батлейки. В основу современной постановки положен сюжет, близкий к библейскому. Это история о том, как ангел послал пожилым родителям мальчика Рыгорку. Мальчик вырос добрым сыном и мужественным богатырем, который победил злого Змея-лиходея и спас народ от беды.

«Рыгорка — ясная зорка» на сцене Брестского театра кукол идет уже без малого тридцать лет. Как правило, его играют в период рождественских праздников. В постановке заняты четверо актеров, в том числе заслуженные артисты Беларуси Иван Герасевич и Тамара Тевосян. Спектакль является участником многочисленных международных фестивалей. В частности, белорусскую батлейку показывали в Москве, Луцке, Берлине, словенских Любляне и Мариборе, польском Люблине и австрийском Мистельбахе. «Мы с большим интересом везем в Вифлеем именно этот спектакль. Ведь само слово „батлейка“ произошло от названия священного для христиан города, где, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. К тому же извечная тема борьбы добра и зла всегда волнует зрителей», — поделился ожиданиями Михаил Шавель.

Что касается планов, то в июле Брестский театр кукол станет участником еще одного международного форума — Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. На родине Андрея Платонова брестчане покажут спектакль «Фро», созданный по мотивам одноименного рассказа выдающегося прозаика ХХ века. Постановка была удостоена двух наград на IV Республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия». Новый театральный сезон коллектив планирует открыть масштабной постановкой по поэме Якуба Коласа «Новая земля». К работе над проектом уже приступил главный режиссер театра — лауреат Национальной театральной премии и премии «Золотая маска», известный белорусский режиссер Александр Янушкевич.