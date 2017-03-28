Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм». Тридцатая, юбилейная церемония награждения победителей прошла во вторник поздно вечером в Москве в Театре имени Моссовета.



Юлия Высоцкая и Андре Кончаловский. Фото: Reuters

«Я благодарен всем, — сказал Кончаловский. — Сейчас я выступаю на сцене театра, где я работаю, где ставлю спектакли». Режиссер отметил, что сейчас тема, затронутая в его картине, начинает забываться. «Я имею в виду катастрофы ХХ века и, особенно Холокоста, эта рана не должна быть забыта», — убежден Кончаловский.

Он также был отмечен и за лучшую режиссерскую работу.

Актерские «Ники»

Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме Кончаловского «Рай», и Тимофей Трибунцев, снимавшийся в картине Николая Досталя «Монах и бес», получили «Нику» за лучшие актерские работы. «Сейчас культурный код человек без кино невозможен, — сказала со сцены Высоцкая. — Все, кто делал фильм „Рай“, я всех люблю».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победили сразу две актрисы: Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»). Награду им вручал актер Андрей Соколов.

Лучшим исполнителем мужской роли второго плана стал Борис Каморзин («Монах и бес»).

Почетные призы

Режиссер Александр Сокуров получил «Нику» в самой почетной номинации «Честь и достоинство». Награда носит имя Эльдара Рязанова. Режиссер получил премию из рук главы театра «Ленком» Марка Захарова. «Я счастлив участвовать в этой юбилейной церемонии, фильм Сокурова „Телец“ — это личное потрясение», — сказал Захаров.

Спецприз «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» получил создатель фильмов «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Граница. Таежный роман» Александр Митта.

Режиссер Вадим Абдрашитов, вручая награду, отметил, что Митта мог бы получить «Нику» и в номинации «Честь и достоинство», и за лучший дебют, и за педагогическую деятельность, и за лучшие актерские работы. «Но сегодня мы вручаем Митте приз за мощный вклад в кинематограф», — сказал Абдрашитов, добавив, что сегодня у режиссера к тому же день рождения. Зал встал и хором спел ему Happy Birthday.

Спецприз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» получил критик Андрей Плахов. «Спасибо за эту награду, она очень важна для меня», — сказал он.

Открытие года и политика

Лучшим сценаристом стал Юрий Арабов («Монах и бес»). За лучшую музыку наградой отмечен Эдуард Артемьев (фильм «Герой»).

«Открытием года» назван режиссер и сценарист Алексей Красовский, снявший картину «Коллектор» с Константином Хабенским. В номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» победила картина «Чужой дом» (Грузия). Самым достойным оператором объявлен Максим Осадчий («Дуэлянт»). За лучшую звукорежиссуру отмечена лента «Монах и бес».

На церемонии награждения лауреатов «Ники» впервые за последние лет 10 так много говорили о политике на фоне прошедших 26 марта несанкционированных акций в разных городах России. Сразу несколько известных режиссеров, участвовавших в церемонии вручения кинопремии, призвали власти прислушаться к мнению участников несанкционированных акций протеста против коррупции.