МИНСК, 29 мар — Sputnik. Завтра в Минске в галерее "Университет культуры" откроется выставка "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени". Зрители смогут увидеть "закадровую" жизнь балета — как проходят репетиции известного хореографа, его работу со студентами в репетиционных залах Музыкального театра Беларуси.



© Фото: Никита Федосик Елизарьев обещает обновить к юбилею легендарный балет "Спартак"

"Я считаю, что каждый должен оставить после себя учеников. И это не должна быть копия тебя. Важно развить их способности — в этом главная задача учителя. Задача педагога — научить их увидеть что-то свое в материале и показать это", — рассказал хореограф в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Автор фотографий — студент одного из минских вузов, молодой фотограф Никита Федосик.

"Идея проекта появилась спонтанно. Никите посчастливилось попасть на репетицию Валентина Николаевича, понаблюдать, как маэстро работает с учениками. Возникла идея запечатлеть эту сиюминутность жеста педагога. Ведь мы все знаем Елизарьева как хореографа, а здесь он в новой ипостаси — учителя", — рассказал куратор выставки Екатерина Солодуха.

Молодой фотограф признался, что балет заинтересовал его, когда он однажды увидел постановку "Спартак", а когда подвернулся случай чтобы, присутствовать на занятиях Елизарьева, он им с удовольствием воспользовался.

"Я понял, что хочу рассказать своим сверстникам об этом человеке, об искусстве балета. Я хотел бы, чтобы они успели увидеть те его спектакли, котрые идут в Большом театре, а те, котрые уже не идут — посмотреть в интернете", рассказал Никита.



© Фото: Никита Федосик Во время репетиции наблюдать за хореографом бывает значительно интересней, чем за артистами баета

Он ходил к Елизарьеву на занятия несколько месяцев. Из тысячи отснятых кадров для выставки было выбрано 54. Отбирали очень придирчиво, в этом Никите помогал его дед Саша Варламов.

"Это первая выставка в жизни Никиты и первая фотовыставка для меня", — признался на презентации в ММПЦ Sputnik Елизарьев.

Он добавил, что первые дни, когда молодой человек стал ходить на репетиции, он сильно раздражал: "потом я к нему привык, а сейчас его как будто не хватает на занятиях". По совам Елизарьева, его подкупила искренность и любопытство молодого фотографа.

"Хотелось показать ему мир балета — тот мир, который он не видел никогда, который невидим и для зрителя. Никита оказался очень восприимчивым — по-моему, в выставке есть что-то завораживающее", — рассказал Елизарьев.

Эта выставка — одно из первых мероприятий накануне юбилея Валентина Елизарьева. Свое 70-летие хореограф отметит в конце октября на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси двумя авторскими постановками — новой редакцией легендарного "Спартака" и гала-концертом звезд мирового балета .

Выставка продлится до 13 апреля, вход на нее бесплатный.