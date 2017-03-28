МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусы лидируют по интересу к билетам на "Евровидение-2017" и их покупке, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая. Беларусь на конкурсе представит дуэт Naviband с песней на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" . Билеты на шоу уже продаются.

"Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех стран-участниц "Евровидения": Польши, Испании, России, Израиля, Швеции, Франции и т.п. К слову, даже жители США проявляют интерес к билетам", — рассказал Резников, его слова приводит РИА Новости .

По подсчетам, в течение двух недель мая Киев посетят порядка 20 тысяч иностранных туристов и порядка 60 тысяч украинцев.

Бронирование ряда гостиниц в Киеве на время проведения конкурса уже приостановили: места закончились. Многие отели также заметно подняли стоимость проживания.

В "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран мира. Среди лидеров шоу этого года букмекеры называют Италию, Швецию и Болгарию.