В Детройте увидели необычного домашнего питомца — кенгуру. Его хозяин пытался вывести животное на прогулку на поводке и, судя по видео, для него это, скорее, можно назвать пробежкой, в отличие от кенгуру.

Видео из Snapchat опубликовала в твиттере жительница Детройта, пишет Detroit Free Press. Женщина ехала по городу и увидела, как темнокожий парень выгуливает молодого кенгуру на поводке, как собаку. Но хоть животное и выглядит домашним, оно явно не привыкло к таким прогулками и пытается упрыгать подальше от своего спутника, пока тот бежит за питомцем и переводит его через проезжую часть (хотя вопрос, кто кого переводит, остается открытым).