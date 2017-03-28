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Мужчина выгуливал кенгуру на поводке посреди Детройта, и животному это было не по нраву
29.03.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by
В Детройте увидели необычного домашнего питомца — кенгуру. Его хозяин пытался вывести животное на прогулку на поводке и, судя по видео, для него это, скорее, можно назвать пробежкой, в отличие от кенгуру.
Видео из Snapchat опубликовала в твиттере жительница Детройта,
Комментаторы предположили, что кенгуру принадлежит посетителям или владельцам местного гольф-клуба, который расположен неподалеку от улицы Бёрчкрест Драйв, где был замечен мужчина с кенгуру. Поэтому появилось мнение, что кто-то из посетителей решил выгулять своего питомца или даже перепоручить это персоналу.
Но позже выяснилось, что животное принадлежит местному экзотическому зоопарку. В городе оно оказалось, поскольку его сдали в аренду на день рождения, праздновавшийся неподалеку от места, где заметили кенгуру. Представители зоопарка заявили, что животное хорошо себя чувствует и на подобные мероприятия всегда сопровождается опытными сотрудниками зоопарка.
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В Детройте увидели необычного домашнего питомца - кенгуру. Его хозяин пытался вывести животное на прогулку на поводке и, судя по видео, для него это, скорее, можно...
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