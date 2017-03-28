В Детройте увидели необычного домашнего питомца — кенгуру. Его хозяин пытался вывести животное на прогулку на поводке и, судя по видео, для него это, скорее, можно назвать пробежкой, в отличие от кенгуру.

Видео из Snapchat опубликовала в твиттере жительница Детройта, пишет Detroit Free Press. Женщина ехала по городу и увидела, как темнокожий парень выгуливает молодого кенгуру на поводке, как собаку. Но хоть животное и выглядит домашним, оно явно не привыкло к таким прогулками и пытается упрыгать подальше от своего спутника, пока тот бежит за питомцем и переводит его через проезжую часть (хотя вопрос, кто кого переводит, остается открытым).

Guy running around Detroit with a Kangaroo on a leash. Point — Internet. https://t.co/ROvxiuL4Xa pic.twitter.com/fJvwRM3nLY — Big Cat (@BarstoolBigCat) 28 марта 2017 г.

Комментаторы предположили, что кенгуру принадлежит посетителям или владельцам местного гольф-клуба, который расположен неподалеку от улицы Бёрчкрест Драйв, где был замечен мужчина с кенгуру. Поэтому появилось мнение, что кто-то из посетителей решил выгулять своего питомца или даже перепоручить это персоналу.

Но позже выяснилось, что животное принадлежит местному экзотическому зоопарку. В городе оно оказалось, поскольку его сдали в аренду на день рождения, праздновавшийся неподалеку от места, где заметили кенгуру. Представители зоопарка заявили, что животное хорошо себя чувствует и на подобные мероприятия всегда сопровождается опытными сотрудниками зоопарка.