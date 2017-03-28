29 марта 2016 года скончался Нил Гилевич, последний народный поэт Беларуси. Проститься с литератором в Свято-Петро-Павловский собор на Немиге тогда пришли сотни людей.



Фото: Сяржук Серебро, «Народныя навіны Віцебска»

Нил Гилевич (его имя при рождении Нинел — то есть «Ленин» наоборот) родился 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района в крестьянской семье. Любопытно, что писателем стал и его родной брат, Николай Гиль, который в 1990-е годы являлся главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва».

Нил Гилевич окончил Минское педагогическое училище, филологический факультет и аспирантуру БГУ. Защитил кандидатскую диссертацию по филологии и долгие годы преподавал фольклор в своей Alma mater.

В 1980-е годы Гилевич был одним из руководителей Союза писателей БССР. А в 1990-е входил в состав высшего руководства страны. В Верховном Совете XII созыва — первом белорусском парламенте, выборы в который прошли на альтернативной основе — Гилевич являлся председателем Комитета по образованию, культуре и сохранению исторического наследия и членом Президиума (1990−1995). Коллегами Гилевича были все наиболее значительные политики тех лет — от Станислава Шушкевича до Александра Лукашенко, от Зенона Позняка до Геннадия Карпенко.

Но, разумеется, главным в жизни Гилевича являлось творчество. Он был известен как поэт, переводчик (особенно часто он переводил с болгарского языка) и литературовед. Он автор романа в стихах «Родныя дзеці», поэмы «Сказ пра Лысую Гару», многих стихотворений. Одно из них «Вы шуміце бярозы» («А я лягу-прылягу») многими считается народным.

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Кроме того, Гилевич всю жизнь занимался защитой белорусского языка. В конце 1980-х он был председателем комиссии, которая занималась разработкой «Закона о языках». В начале 1990 года этот документ был принят, и белорусский на пять лет стал единственным государственным в стране. При этом в законе обеспечивался мягкий переход к родному языку и гарантировалось уважительное отношение к русскому.

Нил Гилевич был последним из поэтов, носивших звание Народного. Кроме него, этого звания были удостоены всего семь поэтов: Янка Купала, Якуб Колас, Петрусь Бровка, Аркадий Кулешов, Максим Танк, Пимен Панченко и Рыгор Бородулин.