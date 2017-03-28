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Лесники из Индии спасли и напоили из бутылки огромную дикую кобру
29.03.2017 11:57 — Новости Культуры | Tut.by
Лесники из Индии спасли огромную королевскую кобру, забравшуюся в одно из местных поселений в поисках воды. Они спасли змею не только от жителей (как и жителей от нее), но и от жажды — егеря в буквальном смысле напоили из бутылки смертельно опасное животное.
По всей Индии уже больше месяца продолжается масштабная засуха. Погодные условия и отсутствие воды заставляют лесных животных искать источники питья у людей. Так, к примеру, произошло с трехметровой королевской коброй, которую обнаружили на окраинах города Карвар,
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Один из зоологов дал кобре попить из бутылки, пока другой держал ее за хвост, на случай, если она бросится в атаку. Но этого не произошло, и змея даже не проявила агрессии, а просто попила воду из предложенной ей бутылки. Зоологи измерили длину пойманной кобры (3,65 метра), после чего отвезли ее в лес и выпустили на волю.
Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея из живущих в мире. Она может достигать 5,6 метра в длину и смертельно опасна для человека, которого ее яд может убить всего за 15 минут. Королевскую кобру считают терпеливой, но очень агрессивной, из-за чего их крайне редко держат в зоопарках.
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Лесники из Индии спасли огромную королевскую кобру, забравшуюся в одно из местных поселений в поисках воды. Они спасли змею не только от жителей (как и жителей от...
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