﻿ Лесники из Индии спасли и напоили из бутылки огромную дикую кобру. 21.by
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Лесники из Индии спасли и напоили из бутылки огромную дикую кобру

29.03.2017 11:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Лесники из Индии спасли огромную королевскую кобру, забравшуюся в одно из местных поселений в поисках воды. Они спасли змею не только от жителей (как и жителей от нее), но и от жажды — егеря в буквальном смысле напоили из бутылки смертельно опасное животное.


Кобра пьет воду. Фото: скриншот видео

По всей Индии уже больше месяца продолжается масштабная засуха. Погодные условия и отсутствие воды заставляют лесных животных искать источники питья у людей. Так, к примеру, произошло с трехметровой королевской коброй, которую обнаружили на окраинах города Карвар, пишет NewsCrunch. Когда жители увидели ее, они вызвали отряд лесничих. Они не только спасли жителей, без проблем убрав змею из города, но и помогли ей самой — пресмыкающееся приползло к людям из-за жажды, поэтому лесничие напоили его из бутылки, как ребенка или раненого.

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Один из зоологов дал кобре попить из бутылки, пока другой держал ее за хвост, на случай, если она бросится в атаку. Но этого не произошло, и змея даже не проявила агрессии, а просто попила воду из предложенной ей бутылки. Зоологи измерили длину пойманной кобры (3,65 метра), после чего отвезли ее в лес и выпустили на волю.

Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея из живущих в мире. Она может достигать 5,6 метра в длину и смертельно опасна для человека, которого ее яд может убить всего за 15 минут. Королевскую кобру считают терпеливой, но очень агрессивной, из-за чего их крайне редко держат в зоопарках.

 
 
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Лесники из Индии спасли огромную королевскую кобру, забравшуюся в одно из местных поселений в поисках воды. Они спасли змею не только от жителей (как и жителей от...

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