В Нью-Йорке прошла премьерная читка новой пьесы Эльфриды Елинек. Речь в ней, помимо прочего, идет о потенциале и потенции президента США.



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Новая пьеса Эльфриды Елинек посвящена нынешнему президенту США Дональду Трампу и была представлена во время часовой актерской читки 27 марта в Нью-Йорке. 16 из 92 страниц пьесы озвучила в театре The Martin E. Segal Theatre при университете Нью-Йорка актриса Маша Дакич. В пьесе слепая гадалка, внешне напоминающая мисс Пигги из «Маппет-шоу», пытается предсказать будущее на основе поведения, слов и поступков американского президента.

«Я пишу только о том, о чем имею представление. Но сегодня многого я себе уже и представить не могу», — такое послание передала из Вены в Нью-Йорк австрийская драматург и писатель Эльфрида Елинек, страдающая от панических атак и редко покидающая свою венскую квартиру. «Глупость не поддается измерению», — сказала драматург также в интервью американскому театральному журналу Theatre Journal, который напечатает сокращенную версию ее новой пьесы.

Король, главный герой пьесы «На пути короля», которую читала актриса Маша Дакич, знает, что народ отвергает его, но отказывается в это верить. Презирающий народ монарх удерживает власть любой ценой, крушит все, что у него на пути, черпает новую силу из сопротивления противников. Он — самоуверенный всезнайка, крадущий голос у народа за неимением собственного, скрывающийся за маской шоумен, помешанный на деньгах и роскоши узурпатор. С первых минут спектакля становится ясно, какого мнения придерживается Елинек о Дональде Трампе.

«Когда я читала текст в первый раз, мне он напоминал абстрактную живопись», — сказала актриса Маша Дакич. Для короля настоящее — это обрывки мыслей, распространяемых через Twitter. Фабула в пьесе раскручивается в головокружительном темпе — через череду срочных сообщений формата «Breaking News».

Актриса Маша Дакич озвучивала на премьерной читке новой пьесы Эльфриды Елинек всех персонажей: и сторонников Трампа, и его оппонентов, и беженцев, и мигрантов, и даже целый хор в духе античных трагедий. Благодаря постоянной смене перспектив и ракурсов, в пьесе нашлось место множеству тем и проблем: от библейских мотивов до психоанализа, а также финансовых и банковских кризисов. Елинек с едким сарказмом разделывает Трампа, прохаживаясь даже по поводу его потенции.

Манхэттен был выбран для читки пьесы сознательно: от театра до небоскреба Трампа — всего несколько минут пешком. И это, безусловно, придает еще больше пикантности провокации «интеллектуальной партизанки» из Австрии. Король в ее постановке лишь отмахивается от всех увещеваний и предвкушает свою новую сделку: «Как только буду снова при деньгах, куплю себе правду или возьму ее напрокат. Посмотрим, что будет выгоднее». Народу в пьесе остается лишь переждать период его царствования.

Премьера спектакля «На пути короля» по пьесе Эльфириде Елинек запланирована на октябрь 2017 года в театре Schauspielhaus в Гамбурге.