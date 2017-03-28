В фойе РЦК были представлены работы учащихся и воспитанников различных учреждений образования Копыльщины: фигурки и картины на противопожарную тематику.

А в актовом зале собрались зрители, чтобы посмотреть игру КВН. Здесь приняли участие шесть команд из учреждений образования города и района: «Пушка» из гимназии № 1, «Интрига» из СШ № 3, «SOS» из Лесновской СШ, «Искорка» из Слободокучинской СШ, «Пламя» из Тимковичской СШ, «МЧС (Мощное чувство самосохранения)» из Песочанского УПК д/с-СШ. В состав жюри вошли ведущий специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Карпович, инспектор пропаганды Копыльского РОЧС Татьяна Шестакова, первый секретарь Копыльского РК ОО «БРСМ» Татьяна Дубовик, директор ГУДО «ЦТДиМ Копыльского района» Татьяна Василенко и методист Копыльского РЦК Любовь Дубовик.





Программой мероприятия было предусмотрено проведение трех конкурсов — это «Визитная карточка», «Биатлон», «Музыкальное домашнее задание». Между командами-участницами разыгралась серьезная борьба, во время которой были показаны различные шутки и миниатюры на тему пожарной безопасности. В итоге членами жюри был сделан нелегкий выбор между командами. Первое место присудили команде «МЧС» из Песочанского УПК, вторыми стала «Пушка» из гимназии № 1 г. Копыля, завершили тройку лидеров участники команды «SOS» из Лесновской средней школы. Все три победителя получили дипломы и подарки от Копыльского РОЧС.

Остальным командам были вручены благодарности и сладкие подарки.

Были награждены участники конкурса и в других номинациях. Так, «Мисс фестиваля» и «Мистером фестиваля» стали Марина Горбат из команды «Интрига» (СШ № 3 г. Копыля) и Владимир Анифер из команды «Искорка» (Слободокучинская СШ). Им были вручены дипломы и призы от Копыльского РК ОО «БРСМ».

Организаторами этого зрелищного мероприятия выступили Копыльский РОЧС, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, Копыльский РК ОО «БРСМ» и районный Центр культуры.

Стоит отметить, что победителю районного фестиваля предстоит представлять честь Копыльщины на областной игре КВН, которая состоится 3 апреля в Несвиже. Пожелаем команде «МЧС» только победы!

Павел ШЕИН

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