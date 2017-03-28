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Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе
29.03.2017 14:52 — Новости Культуры | Tut.by
Американский музыкант и поэт Боб Дилан наконец согласился принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщила «
В октябре 2016 года Дилан был
В ближайшие выходные с концертами Дилан приедет в Стокгольме с концертами, поэтому сможет встретиться с представителями Шведской академии. Правда, лекцию лауреат Нобелевской премии читать не будет. Ожидается, что он пришлет ее запись.
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Шведскую академию.
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