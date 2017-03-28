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Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе

29.03.2017 14:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан наконец согласился принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на Шведскую академию.


Фото: Reuters

В октябре 2016 года Дилан был удостоен самой престижной литературной награды, но так и не получил ее. Кроме того, он не выступил с нобелевской лекцией. Без нее Дилан не может получить 8 миллионов шведских крон (910 тысяч долларов).

В ближайшие выходные с концертами Дилан приедет в Стокгольме с концертами, поэтому сможет встретиться с представителями Шведской академии. Правда, лекцию лауреат Нобелевской премии читать не будет. Ожидается, что он пришлет ее запись.

 
 
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Американский музыкант и поэт Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Шведскую академию.

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