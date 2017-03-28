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Мероприятия для детей на период каникул

29.03.2017 10:41 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества»

Мероприятия на период весенних каникул

Мероприятия для детей на период каникул
28 марта, 10.00: мастер-класс по вытинанке «Ажурные фантазии» (Киреев  А.Б.).
28 марта, 11.00: танцевально-развлекательная программа «Ура! Каникулы!» для детей 6 — 10 лет (Петрушин  С.В.). Цена билета 50 копеек.
28 марта, 17.00: киновечер «Такие люди среди нас» (Ивченко Д.А., Петрушин С.В.). Цена билета 1 рубль.
29 марта, 19.00: танцевальный вечер (Петрушин С.В.). Цена билета 1 рубль 50 копеек.
30 марта, 11.00: игровая программа «Путешествие по сказкам» (Юревич  С.Н., Жеребцова  Т.А.). Цена  билета  50  копеек.
30 марта, 12.00: мастер-класс по плетению косичек и созданию прически с плетением «Водопад» (Жеребцова Т.А., Перемета  Е.А.).
1 апреля, 19.00: танцевальный вечер (Петрушин  С.В.). Цена билета 1 рубль 50 копеек.

 
 
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ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества» Мероприятия на период весенних каникул 28 марта, 10.00: мастер-класс по вытинанке «Ажурные...

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