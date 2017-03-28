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Мероприятия для детей на период каникул
29.03.2017 10:41 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества»
Мероприятия на период весенних каникул
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ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества» Мероприятия на период весенних каникул 28 марта, 10.00: мастер-класс по вытинанке «Ажурные...
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