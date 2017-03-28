ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества»

Мероприятия на период весенних каникул



28 марта, 10.00: мастер-класс по вытинанке «Ажурные фантазии» (Киреев А.Б.).

28 марта, 11.00: танцевально-развлекательная программа «Ура! Каникулы!» для детей 6 — 10 лет (Петрушин С.В.). Цена билета 50 копеек.

28 марта, 17.00: киновечер «Такие люди среди нас» (Ивченко Д.А., Петрушин С.В.). Цена билета 1 рубль.

29 марта, 19.00: танцевальный вечер (Петрушин С.В.). Цена билета 1 рубль 50 копеек.

30 марта, 11.00: игровая программа «Путешествие по сказкам» (Юревич С.Н., Жеребцова Т.А.). Цена билета 50 копеек.

30 марта, 12.00: мастер-класс по плетению косичек и созданию прически с плетением «Водопад» (Жеребцова Т.А., Перемета Е.А.).

1 апреля, 19.00: танцевальный вечер (Петрушин С.В.). Цена билета 1 рубль 50 копеек.