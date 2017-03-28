МИНСК, 29 мар — Sputnik. Украина может лишиться права проведения конкурса песни "Евровидение-2017" в случае отсутствия решения по участию в нем российской конкурсантки Юлии Самойловой, заявила гендиректор ЕВС Ингрид Делтенре.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Самойлову персоной нон-грата за посещение Крыма в 2015 году . Из-за подобного решения украинских властей участие российской певицы в "Евровидении" в Киеве оказалось под вопросом.

"Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо", — сказала Делтенре изданию Blick .

Гендиректор ЕВС ведет переговоры по этому вопросу с премьер-министром и президентом Украины — Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.

Европейский вещательный союз готов ввести санкции против Украины в случае отсутствия решения по данному вопросу — вплоть до лишения страны права проведения шоу. Тогда "Евровидение" пройдет в стране-организаторе конкурса — Германии, Великобритании, Франции, Италии или Испании.

Организаторы шоу уже предлагали Самойловой участвовать в "Евровидении" дистанционно , однако эту идею не поддержали ни украинская, ни российская стороны.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. За победу в шоу с аудиторией в 200 миллионов человек сразятся представители 43 стран.