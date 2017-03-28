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ЕВС может лишить Украину "Евровидения" из-за Самойловой

29.03.2017 16:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Украина может лишиться права проведения конкурса песни "Евровидение-2017" в случае отсутствия решения по участию в нем российской конкурсантки Юлии Самойловой, заявила гендиректор ЕВС Ингрид Делтенре.

ЕВС может лишить Украину "Евровидения" из-за Самойловой
© REUTERS Gleb Garanich
ЕВС: мы хотим того, чтобы Россия участвовала в "Евровидении"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Самойлову персоной нон-грата за посещение Крыма в 2015 году. Из-за подобного решения украинских властей участие российской певицы в "Евровидении" в Киеве оказалось под вопросом.

"Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо", — сказала Делтенре изданию Blick.

Гендиректор ЕВС ведет переговоры по этому вопросу с премьер-министром и президентом Украины — Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.

Европейский вещательный союз готов ввести санкции против Украины в случае отсутствия решения по данному вопросу — вплоть до лишения страны права проведения шоу. Тогда "Евровидение" пройдет в стране-организаторе конкурса — Германии, Великобритании, Франции, Италии или Испании.

Организаторы шоу уже предлагали Самойловой участвовать в "Евровидении" дистанционно, однако эту идею не поддержали ни украинская, ни российская стороны.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. За победу в шоу с аудиторией в 200 миллионов человек сразятся представители 43 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор Европейского вещательного союза назвала поведение Украины неприемлемым.

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