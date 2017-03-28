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ЕВС может лишить Украину "Евровидения" из-за Самойловой
29.03.2017 16:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Украина может лишиться права проведения конкурса песни "Евровидение-2017" в случае отсутствия решения по участию в нем российской конкурсантки Юлии Самойловой, заявила гендиректор ЕВС Ингрид Делтенре.
© REUTERS Gleb Garanich
"Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо", — сказала Делтенре изданию
Гендиректор ЕВС ведет переговоры по этому вопросу с премьер-министром и президентом Украины — Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.
Европейский вещательный союз готов ввести санкции против Украины в случае отсутствия решения по данному вопросу — вплоть до лишения страны права проведения шоу. Тогда "Евровидение" пройдет в стране-организаторе конкурса — Германии, Великобритании, Франции, Италии или Испании.
Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. За победу в шоу с аудиторией в 200 миллионов человек сразятся представители 43 стран.
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Генеральный директор Европейского вещательного союза назвала поведение Украины неприемлемым.
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