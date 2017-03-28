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Лучший спектакль и лучшие зрители. Итоги двенадцатого театрального форума "М.@rt.контакт"
29.03.2017 20:03 — Новости Культуры | Tut.by
Приз зрительских симпатий XII Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» получил армянский артист Айк Петросян, который представил stand up show «Если бы я был Папой», сообщает
ХII Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» проходил в Могилеве с 21 по 27 марта. В этом году в программу фестиваля вошли 22 спектакля 20 театров из 10 стран мира.
Профессионального жюри не было — лучший спектакль выбирали зрители. В голосовании могли принять участие все присутствовавшие в зале во время выступления. Для этого необходимо было свой билет или контрамарку по окончании спектакля опустить в урну, расположенную в фойе театра.
Форум этого года признан самым удачным за всю его историю. Не только потому, что за неделю показали 22 спектакля из 10 стран. А потому, что в программе были работы не только известных режиссеров и театров, но и молодых, которые делают только свои первые работы на сцене. Критики считают, что молодежь оказалась не менее интересна.
Директор Могилевского драматического театра Андрей Новиков сказал на пресс-конференции перед окончанием форума, что будет думать о конкурсе на следующем театральном форуме. При этом в начале форума-2017 он говорил, что хотелось бы приглашать на «М.@rt.контакт» хотя бы два коллектива мирового уровня, однако им нужно будет заплатить соответствующие гонорары.
— Ко всему прочему, современный театр имеет множество форм, и в Могилеве попросту нет необходимых площадок, чтобы приглашать представителей новых направлений, — сказал Новиков. Уточнил, что и уличные театры приглашать проблемно — можно не угадать с погодой.
Один из участников конференции поднимал вопрос о высокой стоимости билетов, которые не может позволить себе молодежь. Он предлагал выделить так называемый свободный ряд специально для молодых зрителей по сниженной цене.
Подготовка к новому «М.@rt.контакту» скоро уже начнется.
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Приз зрительских симпатий XII Международного молодежного театрального форума "М.@rt.контакт" получил армянский артист Айк Петросян, который представил stand up show "Если...
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