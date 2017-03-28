Приз зрительских симпатий XII Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» получил армянский артист Айк Петросян, который представил stand up show «Если бы я был Папой», сообщает ТРК «Могилев» .



Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

ХII Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» проходил в Могилеве с 21 по 27 марта. В этом году в программу фестиваля вошли 22 спектакля 20 театров из 10 стран мира.

Профессионального жюри не было — лучший спектакль выбирали зрители. В голосовании могли принять участие все присутствовавшие в зале во время выступления. Для этого необходимо было свой билет или контрамарку по окончании спектакля опустить в урну, расположенную в фойе театра.

Подвели итоги голосования в группе форума в социальной сети. По состоянию на 10.20 28 марта лидировала, причем с большим отрывом от остальных, трагедия «Одноклассники. Уроки жизни» Алматинского театра имени Байтена Омарова «Жас Сахна» по пьесе Тадеуша Слободзянека «Наш класс» (режиссер Барзу Абдураззаков). Эта постановка набрала 143 голоса. Следом шла «Крейцерова соната» Могилевского областного драматического театра (66 голосов) и «Синяя-синяя» Могилевского областного театра кукол (41 голос).



























































Форум этого года признан самым удачным за всю его историю. Не только потому, что за неделю показали 22 спектакля из 10 стран. А потому, что в программе были работы не только известных режиссеров и театров, но и молодых, которые делают только свои первые работы на сцене. Критики считают, что молодежь оказалась не менее интересна.

Директор Могилевского драматического театра Андрей Новиков сказал на пресс-конференции перед окончанием форума, что будет думать о конкурсе на следующем театральном форуме. При этом в начале форума-2017 он говорил, что хотелось бы приглашать на «М.@rt.контакт» хотя бы два коллектива мирового уровня, однако им нужно будет заплатить соответствующие гонорары.

— Ко всему прочему, современный театр имеет множество форм, и в Могилеве попросту нет необходимых площадок, чтобы приглашать представителей новых направлений, — сказал Новиков. Уточнил, что и уличные театры приглашать проблемно — можно не угадать с погодой.

Один из участников конференции поднимал вопрос о высокой стоимости билетов, которые не может позволить себе молодежь. Он предлагал выделить так называемый свободный ряд специально для молодых зрителей по сниженной цене.

Подготовка к новому «М.@rt.контакту» скоро уже начнется.

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