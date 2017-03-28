Похороны знаменитого певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря прошлого года, прошли в Лондоне. Как сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си , церемония похорон была закрытой, и на ней присутствовали только члены семьи и близкие друзья покойного.



Джордж Майкл. Фото: Reuters

Как ранее извещала газета Sun on Sunday, Майкл должен был упокоиться в западном, закрытом для посещения, секторе Хайгейтского кладбища рядом с могилой матери. Там же похоронен знаменитый английский физик и химик Майкл Фарадей. Свое последнее пристанище здесь нашел и бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. В восточном же, открытом, секторе кладбища главным объектом внимания посетителей является могила Карла Маркса.

Хайгейтское кладбище расположено в шаговой доступности от лондонского дома Джорджа Майкла. Небольшой сквер напротив этого дома превращен в стихийный мемориал, куда лондонцы и гости столицы продолжают приносить цветы и поминальные свечи.

53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Его смерть констатировали врачи скорой помощи, которые прибыли в особняк по сигналу партнера певца. Как сообщил 7 марта старший коронер графства Оксфордшир, смерть музыканта носила естественный характер и была вызвана «кардиомиопатией вместе с воспалением миокарда», а также «жировой инфильтрацией печени».

Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра и обрел популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его песни много раз возглавляли мировые музыкальные хит-парады.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Самые известные композиции музыканта в составе Wham! — Club Tropicana и Last Christmas, а сольные — Careless Whisper, Faith, Freedom, Jesus to a Child и другие.