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Арка, львы, вышитый логотип. В Могилеве показали сувениры к 750-летию города
30.03.2017 07:59 — Новости Культуры | Tut.by
Выставка сувенирной продукции прошла в горисполкоме. В ней приняли участие 15 предприятий объединения «Белхудожпромыслы», занимающихся производством художественных изделий. Часть выставки посвятили 750-летию Могилева.
Производители показали сувениры из льна, дерева, текстиля, керамики, а также национальные костюмы, куклы. Некоторые изделия были украшены символами страны, регионов. Часть из них была посвящена Могилеву.
Сувениры специально к юбилею города изготовили специально к этой дате. Многие из них украшены гербом Могилева, часть — неофициальным символом города, львом. Есть даже статуэтка триумфальной арки на улице Первомайской - правда, пропорции сооружения по сравнению с оригиналом несколько различаются.
Посетили выставку представители предприятий промышленности и торговли города, обсудив варианты совместного сотрудничества.
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Выставка прошла в горисполкоме для предприятий промышленности и торговли.
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