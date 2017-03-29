Выставка сувенирной продукции прошла в горисполкоме. В ней приняли участие 15 предприятий объединения «Белхудожпромыслы», занимающихся производством художественных изделий. Часть выставки посвятили 750-летию Могилева.





Производители показали сувениры из льна, дерева, текстиля, керамики, а также национальные костюмы, куклы. Некоторые изделия были украшены символами страны, регионов. Часть из них была посвящена Могилеву.

Сувениры специально к юбилею города изготовили специально к этой дате. Многие из них украшены гербом Могилева, часть — неофициальным символом города, львом. Есть даже статуэтка триумфальной арки на улице Первомайской - правда, пропорции сооружения по сравнению с оригиналом несколько различаются.



















































































Посетили выставку представители предприятий промышленности и торговли города, обсудив варианты совместного сотрудничества.