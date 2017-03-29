﻿ Арка, львы, вышитый логотип. В Могилеве показали сувениры к 750-летию города. 21.by
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Арка, львы, вышитый логотип. В Могилеве показали сувениры к 750-летию города

30.03.2017 07:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Выставка сувенирной продукции прошла в горисполкоме. В ней приняли участие 15 предприятий объединения «Белхудожпромыслы», занимающихся производством художественных изделий. Часть выставки посвятили 750-летию Могилева.


Производители показали сувениры из льна, дерева, текстиля, керамики, а также национальные костюмы, куклы. Некоторые изделия были украшены символами страны, регионов. Часть из них была посвящена Могилеву.

Сувениры специально к юбилею города изготовили специально к этой дате. Многие из них украшены гербом Могилева, часть — неофициальным символом города, львом. Есть даже статуэтка триумфальной арки на улице Первомайской - правда, пропорции сооружения по сравнению с оригиналом несколько различаются.









































Посетили выставку представители предприятий промышленности и торговли города, обсудив варианты совместного сотрудничества.

 
Теги: Могилев
 
 
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Выставка прошла в горисполкоме для предприятий промышленности и торговли.

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