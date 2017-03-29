В новой биографии продюсера студии Paramount Pictures Шерри Лэнсинг рассказала подробности о съемках Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Отрывок из новой книги Стивена Галловея «Главная леди: Шерри Лэнсинг и создание голливудских блокбастеров» опубликовал The Hollywiood Reporter .



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В книге рассказывается о том, что на момент запуска проекта в 2000 году репутация 24-летней Анджелины Джоли была испорчена слухами о наркозависимости актрисы. Во время съемок ей приходилось регулярно сдавать тесты на наркотики, что очень беспокоило съемочную группу.

Еще одной проблемой стал психотерапевт Бобби Клейн, который должен был подготовить актрису к съемкам как в физическом, так и в психологическом плане. Вскоре Клейн был замечен в сексуальных домогательствах и был удален из проекта.

Еще одной проблемой стала травма Джоли во время исполнения одного из трюков.

В материале подчеркивается, что съемки первого фильма о Ларе Крофт стали самыми тяжелыми для Шерри Лэнсинг. Несмотря на проблемы, фильм принес студии $ 275 млн, позволив начать съемки продолжения с минимальными затратами.

Лента «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» вышла в 2001 году, а сиквел «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» — в 2003 году. Третья часть выйдет в прокат в 2018 году, Анджелину Джоли в главной роли заменит Алисия Викандер.