﻿ Стиральная машинка исполнила легендарный "драм-н-бейс" и стала звездой интернета. 21.by
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Стиральная машинка исполнила легендарный "драм-н-бейс" и стала звездой интернета

30.03.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользователь alreadytaken74 разместил в своем твиттере видео-ролик, в котором показана работающая стиральная машина. Стук ее барабана напомнил пользователям трек в стиле «драм-н-бейс».

«Новый феноменальный трек Aphex Twin», — написал автор видео. Речь об ирландском музыканте, композиторе и продюсере Ричарде Дэвиде Джеймсе, который специализируется на таких жанрах как драм-н-бейс (жанр электронной музыка), эсид, техно, эмбиент и других.

Видео уже собрало около 20 тысяч лайков и около 10 тысяч ретвитов.

 
 
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Пользователь alreadytaken74 разместил в своем твиттере видео-ролик, в котором показана работающая стиральная машина. Стук ее барабана напомнил пользователям трек в...

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