Пользователь alreadytaken74 разместил в своем твиттере видео-ролик, в котором показана работающая стиральная машина. Стук ее барабана напомнил пользователям трек в стиле «драм-н-бейс».

«Новый феноменальный трек Aphex Twin», — написал автор видео. Речь об ирландском музыканте, композиторе и продюсере Ричарде Дэвиде Джеймсе, который специализируется на таких жанрах как драм-н-бейс (жанр электронной музыка), эсид, техно, эмбиент и других.

Видео уже собрало около 20 тысяч лайков и около 10 тысяч ретвитов.