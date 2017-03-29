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Бенефис Волковой

30.03.2017 — Новости Культуры | Вечерний Минск  
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Кармен, Амнерис, Сантуцца, Марина Мнишек, Марфа, Любаша, Кончаковна, Любка… Сильные, охваченные страстями женщины — созвездие ярких ролей Оксаны Волковой. Гордая осанка, выразительное лицо, пластика дикой кошки, личностные качества… Природа оказалась щедра к Оксане Волковой, ведь сегодня оперной диве недостаточно иметь красивый голос. Эта артистка может собрать большой зал Большого театра Беларуси, а в нем, напомним, более 1 200 зрительских мест.

Оксана не замыкается на классике. Она выступила инициатором и соавтором проекта«Опера-Модерн», в основу которого легла идея сопоставить чистую оперу и ее современные аранжировки в таких стилях, как симфо-рок, джаз-рок…

А теперь о том, что произойдет 13 апреля.

— В этот вечер моими партнерами станут певцы, с которыми я встречалась раньше на различных проектах, — поясняет Оксана Волкова. — Я пригласила

Сергея Радченко из Большого театра России, Михаила Малафия из Львовской оперы, Илью Говзича из Саратовского театра оперы и балета. Это все теноры — союзники меццо-сопрано в дуэтах. Единственный баритон — солист Большого театра Беларуси Станислав Трифонов. Прозвучат сцены и арии из опер«Борис Годунов»,«Сельская честь»,«Фаворитка»,«Самсон и Далила»… Будут также фрагменты из тех опер, которые пока не входят в репертуарную афишу нашего театра.

Режиссер концерта — главный режиссер Большого театра Беларуси Михаил Панджавидзе. За дирижерский пульт встанет Вячеслав Волич. В концерте примут участие хор под руководством главного хормейстера Нины Ломанович и оркестр театра.

Кстати

«На Волкову» ходят не только в Минске. Выпускница БГАМ, солистка белорусского Большого давно стала мегазвездой. Ее меццо-сопрано звучало в Королевском театре«Ковент-Гарден»(Лондон) ,«Ла Скала»(Милан) , Королевском оперном театре(Мадрид) , Большом театре(Москва) ,«Метрополитен-опера“(Нью-Йорк) , Национальной опере Пекина…

Автор: Светлана ШИДЛОВСКАЯ
 
Теги: Минск
 
 
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13 апреля в Большом театре Беларуси состоится концерт «Оксана Волкова — solo“

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